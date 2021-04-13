Геннадий Онищенко призвал ограничить авиасообщение с Турцией на всё лето

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что ограничение пассажирского авиасообщения с Турцией нужно продлить до конца лета 2021 года. В беседе с ТАСС парламентарий выразил мнение, что в этой стране сложная ситуация как с медициной, так и с коронавирусом.

"У них медицины нет, всё раздроблено, у них тяжёлая ситуация [с COVID-19], инфраструктура разрушена", – отметил политик.

Онищенко также считает, что россиянам нет надобности знать, что Турцию закрыли, "просто ехать туда не надо, и всё". По его словам, нужно убеждать людей "своими мозгами работать", чтобы они отказывались от полётов без введения ограничений свыше. При этом депутат считает важным сохранить полёты для бизнеса, поскольку "нужно экономику совместно поднимать, а не кормить нашими деньгами экономику Турции".

12 апреля федеральный оперштаб ограничил полёты в Турцию и Танзанию из-за неблагополучной эпидобстановки в этих странах. Запрет действует с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Однако, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, авиасообщение могут возобновить и раньше, если ситуация с вирусом там стабилизируется.