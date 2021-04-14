"Эхо" пандемии. В Барнауле резко подешевела аренда трёхкомнатных квартир

Стоимость аренды трёхкомнатных квартир в Барнауле резко снизилась в первом квартале 2021 года. Такой вывод сделали аналитики портала "Мир квартир", проанализировав рынок недвижимости краевой столицы. Оказалось, что этот сегмент жилья стал самым невостребованным на рынке: найти арендаторов для "трёшки" очень сложно, а потому собственники снижают цену. И такая динамика, по прогнозам экспертов, может продлиться до середины лета.

Чем меньше, тем лучше

С января по март 2021 года в Барнауле аренда однокомнатных квартир выросла в среднем на 2,2% (это чуть более 230 рублей) – с 10,6 тыс. рублей до 10,85 тыс. рублей. Двухкомнатные квартиры подорожали на 2,6% (почти 400 рублей): в начале года их можно было снять в среднем за 15,3 тыс. рублей, а спустя три месяца аренда выросла до 15,7 тыс. рублей.

Единственный сегмент, который ушёл в "минус" – трёхкомнатные квартиры. В январе в Барнауле их сдавали в среднем за 21,8 тыс. рублей, а в марте цена упала до 19,1 тыс. рублей. Снижение составило 12,2%, или 2,7 тыс. рублей.

Барнаул стал одним из 57 городов страны (всего специалисты портала исследовали 70 населённых пунктов), где произошёл спад спроса на трёхкомнатные квартиры. Федеральные эксперты считают, что пандемия до сих пор влияет на рынок съёмного жилья: арендаторы предпочитают небольшие и бюджетные варианты квартир. Из-за этого спрос на "трёшки" снижается, а вместе с ним – и цены.

"Как видим, от последствий пандемии больше всего пострадали многокомнатные квартиры. Что понятно, ведь они востребованы гораздо меньше, чем экономичные "однушки". Многие хозяева, особенно владельцы квартир с дорогими ремонтом и мебелью, не готовы снижать цены и, не найдя арендаторов, вообще снимают свои объекты с экспозиции. Отчего средние ставки опускаются ещё ниже. Думается, такая ситуация продлится до середины года, пока не ограничат или не отменят льготную ипотеку. Тогда люди перестанут столь активно покупать недвижимость в собственность, сокращая тем самым спрос на рынке аренды", – объясняет генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Аренда не в почёте

Эксперты предполагают, что в будущем рынок арендного жилья в Барнауле ждёт грандиозный обвал. Льготная ипотека на новостройки уже "оттянула" часть арендаторов (они сами купили квартиры и съехали со съёмных), а недвижимость, которую барнаульцы приобретали как инвестиции, выйдет на рынок. Из-за этого количество предложений вырастет, и цены пойдут вниз.

Другая причина кризиса, по мнению экспертов, – снижение доходов россиян. Семьи или молодые люди, которые хотели бы жить отдельно и снимать квартиру, продолжат жить с родителями, пока не закончится пандемия, и страна не восстановится после кризиса.

Обвалить рынок аренды способна и государственная программа социального найма жилья, которую запустил сервис "ДОМ.РФ".

Пилотный проект стартовал в Воронеже: там построили дом, квартиры в котором сдают для семей, ожидающих своей очереди на казённые помещения (всего в России таких 4 млн человек). Часть оплаты компенсируют госкорпорация и местный бюджет – это 80% от стоимости квартиры. Остальное будут платить жильцы. "ДОМ.РФ" планирует запустить такой же проект во всех регионах страны.