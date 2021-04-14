Российские военные корабли вышли в акваторию Черного моря

Корабли Черноморского флота вышли из Севастополя для проведения артиллерийских стрельб в рамках учений. Группа кораблей вышла в акваторию, чтобы провести тренировку "по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота".

Как сообщает газета "Новый Севастополь", в Черное море вышли фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец" и небольшие десантные корабли.

Экипажи проведут совместные и одиночные цели по надводным и воздушным целям. Роль условного противника выполнят морские щиты-мишени.

Напомним, что 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что США и НАТО перебрасывают войска к границам России. По его словам, сейчас в пограничных территориях будут находится около 40 тысяч солдат, а также 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию.