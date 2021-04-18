Житель Алтая минуту не мог разбудить уснувшего полицейского. Видео

Спящий полицейский в Усть-Коксинском районе Республики Алтай стал звездой интернета благодаря тому, что его не могли разбудить на протяжении минуты. Видеозапись распространили в социальных сетях.

На кадрах ролика видно, что мужчина в форменной одежде сотрудника полиции спит за рулём припаркованного патрульного автомобиля.

Попытки разбудить стража правопорядка на протяжении минуты успехом не увенчались – "товарищ майор" просто не реагировал на призывы встать и попытки "растрясти".

В конце концов местный житель всё-таки добился отклика от правоохранителя, который послал его по известному адресу, после чего продолжил спать. Этот момент исключён из данного видео из-за ненормативной лексики.