Алтайская пенсионерка лишилась 50 тысяч рублей из-за порчи, которую принёс ветер

Бийская полиция устанавливает личность женщины, похитившей 50 тысяч рублей у пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в дверь горожанки днём постучалась незнакомка и попросила милостыню. Во время дальнейшей беседы гостья сказала, что на бийчанку наложена порча, которую принёс ветер. При этом женщина заверила, что ситуацию можно исправить. Она прошла в квартиру и попросила у пенсионерки куриное яйцо и все имеющиеся деньги.

"68-летняя пенсионерка передала непрошеной гостье 50 тысяч рублей, та их упаковала в платок и сказала, что ночью проведёт ритуал по снятию негативной энергии, а затем вернёт. За свои услуги маг попросила 1500 рублей. Однако спустя два дня она так и не объявилась, и бийчанка обратилась с заявлением в полицию", – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину". Злоумышленницу ищут.