Россияне назвали самые желанные "закрытые" страны для туризма

Россияне назвали страны с закрытыми границами, в которые хотели бы поехать больше всего. Результаты исследования онлайн-сервиса "Туту.ру" опубликованы "Лентой.ру".

Наиболее желанным государством для путешествия оказалась Италия – ее открытия ждет каждый пятый респондент. Второе место заняла Испания, за которую проголосовали 16% опрошенных. На третьей строчке разместились страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония – их упомянули 13% россиян.

Также популярны Чехия и Вьетнам – по 10% участников опроса. Чуть меньшее количество голосов набрали Китай и Болгария — по 8% и 6%. Еще по 6% россиян соскучились по Франции и Израиле.

Список замыкает Великобритания – отправиться на острова хотят 3% жителей страны.

Напомним, что авиасообщение с Турцией закрыли на полтора месяца (до 1 июня). По официальной версии, поводом для закрытия стал резкий рост случаев заражения в стране, но есть и неофициальная, согласно которой закрытие авиасообщения стало ответом на слова Эрдогана об Украине.