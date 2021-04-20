В мэрии Барнаула рассказали, почему трамваи часто сходят с рельсов в центре города

Причиной частого схода трамваев с путей на пересечении проспектов Ленина и Строителей оказался износ рельса, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Там добавили, что к такому выводу пришли побывавшие на участке специалисты "Горэлектротранса". После осмотра дефектный рельс заменили, чтобы не допустить аварий в дальнейшем.
Отметим, что апрель в Барнауле выдался крайне богатым на сходы трамваев с рельсов. Так, 18 апреля вагон сошёл с путей на пересечении улицы Северо-Западной и проспекта Ленина. 16 апреля аналогичный случай зафиксировали в районе пересечения проспектов Ленина и Строителей, а 15 апреля трамвай не удержался на рельсах на площади Октября. Помимо этого, 9 апреля на улице Антона Петрова с путей соскочили сразу два трамвая.
Комментарии
то есть это отпадает:
https://www.amic.ru/news/470510/
МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула стал участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
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Благодаря проекту работники службы подвижного состава освоили и применили на практике инструменты бережливого производства, что позволило значительно сократить время протекания процесса ремонта тележки вагона. Также между участками производственного процесса оптимизирован маршрут движения комплектующих, сокращен объем незавершенного производства.
Выросли и количественные показатели. В 2019 году в среднем в месяц на участке ремонтировали 18 тележек. В 2020 году – уже 20. Производительность труда увеличилась на 10% (в планах к 2022 году – плюс 30%, то есть 24 тележки в месяц), а время процесса сократилось в разы. Это важные показатели, потому что чем быстрее вагон вернется на маршрут, тем лучше и для работы предприятия, и для пассажиров. Ремонт стал не только быстрее, но и качественнее