В мэрии Барнаула рассказали, почему трамваи часто сходят с рельсов в центре города

Причиной частого схода трамваев с путей на пересечении проспектов Ленина и Строителей оказался износ рельса, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там добавили, что к такому выводу пришли побывавшие на участке специалисты "Горэлектротранса". После осмотра дефектный рельс заменили, чтобы не допустить аварий в дальнейшем.

Отметим, что апрель в Барнауле выдался крайне богатым на сходы трамваев с рельсов. Так, 18 апреля вагон сошёл с путей на пересечении улицы Северо-Западной и проспекта Ленина. 16 апреля аналогичный случай зафиксировали в районе пересечения проспектов Ленина и Строителей, а 15 апреля трамвай не удержался на рельсах на площади Октября. Помимо этого, 9 апреля на улице Антона Петрова с путей соскочили сразу два трамвая.