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В лето с интернетом: услуги МегаФона теперь можно подключить по дороге на дачу

, ИА "Амител"
Оператор расширил список мест продаж SIM-карт с саморегистрацией в крае до 1250 торговых пунктов

Жители Алтайского края стали чаще самостоятельно подключать услуги связи. За последние полгода количество активаций SIM-карт через мобильное приложение МегаФона выросло в два раза.

В 2020 году для безопасности абонентов во время пандемии стало возможным купить SIM-карту оператора в магазинах шаговой доступности и самому подключиться к мобильной сети. Жители Алтайского края оценили этот формат – он становится более востребованным, а география проекта активно расширяется. Мегафон увеличил список мест продаж SIM-карт с саморегистрацией в крае уже до 1250 торговых пунктов.

"Подключиться к МегаФону сейчас можно даже на АЗС – прямо по дороге, не меняя привычного маршрута. Это важно перед сезоном отпусков, который жители края предпочитают проводить на даче или в поездках. Если на месте отдыха мобильный интернет другого оператора показывает низкие скорости, вы можете купить SIM-карту МегаФона и активировать её в течение 5 минут. К началу летнего сезона мы на 30% увеличили покрытие сети 4G, чтобы даже за городом наши абоненты могли пользоваться быстрым доступом в интернет", – отметил директор Алтайского регионального отделения МегаФона Дмитрий Сидоренко.

Приобрести SIM-карту МегаФона с саморегистрацией можно в 150 населённых пунктах Алтайского края. Особенно удобен этот формат жителям небольших деревень, таких как Бобровка, Клепчиха, Фирсово: теперь им не нужно ехать в салон связи в районный центр.

Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения обычных товаров: предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. Оформление и активация SIM-карты происходит дистанционно, через "Госуслуги" или приложение МегаФона, и занимает около 5-10 минут.

Абонент может перейти в сеть МегаФона даже с сохранением номера и выбрать любой из действующих тарифов оператора, в том числе из обновлённой тарифной линейки #БезПереплат с "копилкой" неизрасходованных гигабайтов и минут, защитой от нежелательных подписок, возможностью подключить и "раздавать" безлимитный интернет, а также оставаться на связи при отрицательном балансе.

Заказать SIM-карту с саморегистрацией можно и не выходя из дома: такая услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и других онлайн-площадках, в том числе WildBerries, OZON, e2e4, "Яндекс.Маркет".

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