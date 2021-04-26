Трое бийчан срезали с железнодорожных путей почти девять тонн рельсов

Полицейские расследовали дело о пропаже 50 метров железнодорожных путей и нашли серийных похитителей. За время своей преступной деятельности трое бийчан срезали почти 150 метров рельсов.
На месте преступления правоохранители обнаружили следы от грузовика, которые привели их к гаражу. Там стоял ГАЗ-66, в кузове которого лежали похищенные рельсы. Злоумышленники оснастили машину оборудованием для резки и погрузки металла. Троих жителей Бийска, подозреваемых в совершении преступления, поймали с поличным.
"В общей сложности фигуранты демонтировали и похитили 150 метров рельсов массой почти девять тонн, которые сдавали в пункт приёма и переработки металлолома. Ущерб от преступлений превысил 150 тысяч рублей", – рассказали в МВД.
Расследование дела завершено. Подозреваемым предъявили обвинение в краже.
Ранее сообщалось, что в Солонешенском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже 500 метров проводов. Часть он спрятал рядом с местом преступления, а часть выкинул в реку.
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