Барнаульцев бесплатно довезут до храмов в пасхальную ночь

В связи с празднованием Пасхи в Барнауле с 02:00 до 04:00 часов 2 мая организуют перевозку горожан к местам ночных богослужений. Фонари на улицах и территориях, прилегающих к храмам, будут гореть. Для перевозки пассажиров задействуют четыре трамвайных вагона и два троллейбуса, рассказали в городской администрации.
Транспорт будет возить людей к Покровскому кафедральному собору (ул. Никитина, 137), собору Александра Невского (ул. Антона Петрова, 221), храму Димитрия Ростовского (пр. Красноармейский, 4) и Свято-Никольской церкви (пр. Ленина, 36).
С полным списком направлений можно ознакомиться на сайте мэрии.
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