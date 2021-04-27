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Новости

Полиция завела административное дело после проверки интервью Юрия Дудя

, ИА "Амител"
В одном из выпусков правоохранители усмотрели пропаганду наркотиков
Кадр из видео

Кадр из видео

После проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ МВД завело административное дело. Об этом ТАСС сообщила представитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Проверку организовали после обращения представителей Лиги, и о её результатах сообщили только им.

"В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", – сказала Мизулина.

О каком именно интервью идёт речь, не уточняется. Но большинство пользователей Сети уверены, что это выпуск, героем которого был рэпер Моргенштерн. Напомним, что ранее административное дело о пропаганде наркотиков завели на самого Моргенштерна. Защищать артиста в суде будет известный адвокат Сергей Жорин.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.04.2021 08:05
гость

На кого дело то завели почему бы не написать? Кто пропагандировал, Дудь или Моргенштерн?

27.04.2021 08:29
333

Полиция возбуждает дела об административном правонарушении согласно статье 28.1. "Возбуждение дела об административном правонарушении" КоАП РФ, а не заводит их. В ответе ГУ МВД по г. Москве всё правильно написано.

27.04.2021 08:46
- гость -

Сколько смотрел выпусков Дудя, всегда, если разговор касался наркотиков, Дудь говорил что наркотики это плохо.
Боюсь соврать, но по моему и морген говорил что наркота это пипец. И лучше не надо. Просто докопались потому что Дудь поддерживает того кого нельзя называть.

27.04.2021 09:03
гость

всех здравомыслящих зачищают

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