Полиция завела административное дело после проверки интервью Юрия Дудя

После проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ МВД завело административное дело. Об этом ТАСС сообщила представитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Проверку организовали после обращения представителей Лиги, и о её результатах сообщили только им.
"В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", – сказала Мизулина.
О каком именно интервью идёт речь, не уточняется. Но большинство пользователей Сети уверены, что это выпуск, героем которого был рэпер Моргенштерн. Напомним, что ранее административное дело о пропаганде наркотиков завели на самого Моргенштерна. Защищать артиста в суде будет известный адвокат Сергей Жорин.
Комментарии
На кого дело то завели почему бы не написать? Кто пропагандировал, Дудь или Моргенштерн?
Полиция возбуждает дела об административном правонарушении согласно статье 28.1. "Возбуждение дела об административном правонарушении" КоАП РФ, а не заводит их. В ответе ГУ МВД по г. Москве всё правильно написано.
Сколько смотрел выпусков Дудя, всегда, если разговор касался наркотиков, Дудь говорил что наркотики это плохо.
Боюсь соврать, но по моему и морген говорил что наркота это пипец. И лучше не надо. Просто докопались потому что Дудь поддерживает того кого нельзя называть.
всех здравомыслящих зачищают