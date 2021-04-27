Белки прижились в Нагорном парке Барнаула

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал о судьбе белок, которых переселили из зверинца в Нагорный парк Барнаула неделей ранее.
"Живут наши белки. Вспоминаю, как мы с начальником отдела по туризму Т.П. Сибиркиной и В.С Химочкой, тогда работавшим заместителем главы администрации города, мечтали о красивом Нагорном парке, в котором будут жить белки. Вот! Мечты всегда сбываются", – констатировал Писарев, сопроводив пост в Instagram видеозаписями с участием "новосёлов".
Напомним, пять белок выпустили на волю в Нагорном парке Барнаула во второй половине апреля. Зверьки родились в городском зоопарке "Лесная сказка".
На деревьях у лестницы со стороны Оби для белок обустроили домики – их смастерили воспитанники барнаульской городской станции юных техников. "Новостройки" покрыли специальным лаком, который препятствует разрушению дерева и не наносит вреда животным.
Также на небольшой высоте поставили две кормушки. Там посетители парка могут оставлять еду, чтобы подкармливать животных.
Комментарии
не видели белок
Здорово.