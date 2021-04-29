Президент США Джо Байден заявил, что унаследовал охваченную кризисом страну, но теперь Америка "снова встаёт на ноги". Его слова приводит РИА Новости.
Байден отметил, что до его правления страну настигла "самая ужасная" пандемия века, "самый тяжёлый" экономический кризис со времён Великой депрессии и "самая ярая атака" на американскую демократию со времён Гражданской войны.
"Теперь после ста дней (президентства, – прим. ред.) я могу доложить, что Америка снова встаёт на ноги", – заявил президент.
Напомним, что Джо Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января 2021 года. Спустя два месяца он заявил о планах баллотироваться на второй срок в 2024 году.
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Джо Байден заявил, что США "встают на ноги"
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