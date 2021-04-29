Иммунолог рассказал, кто рискует повторно заразиться коронавирусом

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что повторно заразиться коронавирусом можно даже при большом количестве антител. По его словам, это совсем не показатель высокого уровня защиты организма.
"Защищают в действительности особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела. Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами. То есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс, а некоторые специалисты даже подозревают, что могут влиять негативным образом. Поэтому нас в первую очередь интересует титр или доля протективных антител", – отметил специалист в беседе с радио Sputnik.
Протективных тел в определённых случаях может оказаться недостаточно, а значит, перенесённое заболевание или вакцинация не дают стопроцентной гарантии того, что человек защищён от повторного заражения. Зато это почти обнуляет вероятность среднего или тяжёлого течения болезни.
По словам Крючкова, повышенный риск повторного заражения испытывают люди с ослабленным иммунитетом.
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