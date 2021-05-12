Советские фильмы о войне бесплатно покажут в Барнауле

Жителей Алтайского края приглашают в парк "Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128) на бесплатный показ советских фильмов о войне, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Сеансы запланированы на 14 мая. С 10:00 до 19:40 покажут киноленты "Аты-баты, шли солдаты", "Бессмертный гарнизон", "В бой идут одни старики", "Летят журавли" и "Судьба человека".
Кроме того, зрителям расскажут об истории создания фильмов, а также предложат поучаствовать в конкурсах и викторинах. Планируется обустроить фотозону.
Мероприятие проходит в рамках акции "Лес Победы". Организатором выступает холдинг "Алтайлес".
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