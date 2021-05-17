14 мая алтайские единороссы завершили прием документов на внутрипартийное голосование по выборам в Госдуму и Алтайское Заксобрание. По сравнению с 2016 годом, количество заявок от кандидатов выросло на 26%. По этому показателю Алтайский край оказался на втором месте в Сибири после Кемеровской области. Из ноу-хау нынешнего избирательного цикла следует отметить совмещенный формат голосования: шесть дней можно будет "поставить галочку" в интернете, либо если это не получится сделать, то в заключительный, седьмой день — по старинке прийти на участок. Результаты заявочной кампании-2021 на пресс-конференции 17 мая подвело руководство ЕР в регионе.
Когда Рубцовск привлекательнее Барнаула
По словам секретаря Алтайского реготделения ЕР Александра Романенко, всего за время кампании на праймериз заявились 480 человек, из них допуск получили 438. Остальные были отсеяны по техническим причинам — чаще всего из-за ошибок в документах для регистрации. К слову, среди заявившихся примерно 40 % относятся к беспартийным либо сторонникам партии, остальные 60% имеют членство в ЕР.
Так, на выборы в Госдуму заявки подали 93 соискателя (для сравнения, в 2016 году их было 40), а в АКЗС — 345 (было 283). То есть за пять лет интерес к предварительному голосованию вырос. Прирост в общей сложности составил 115 человек (или +26%).
Что касается думской кампании, то 42 человека выдвинулись по партийным спискам, а еще 51 пошли по одномандатным округам. Самая большая конкуренция по Рубцовскому округу — здесь подано 18 заявок, по Бийску и Славгороду — 12, а по Барнаулу — 9.
200 единороссов поборются за АКЗС
Выборы в краевое Заксобрание дали другой расклад. По территориальным группам здесь пойдут 218 человек, а еще 127 — в качестве одномандатников. Учитывая, что округов будет 34, конкуренция составит почти 4 человека на место.
Больше всего кандидатов выдвинулись по сельскому округу № 2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы). Здесь подано 7 заявок. По тергруппе больше всего заявок поступило по округу № 15 (Бийская зона) — 13.
По словам руководителя исполкома алтайского реготделения ЕР Дениса Голобородько, партия намерена максимально закрыть все позиции на выборах в АКЗС. Всего по итогам праймериз на сентябрьские выборы пойдут 34 одномандатника, еще 170 человек будут распределены по тергруппам (в каждую войдут максимально разрешенные законом 5 человек). Таким образом "партию власти" в сентябре в Единый день голосования представят 204 кандидата.
Выборщики пошли в интернет
Что касается активности избирателей, партийное руководство алтайских единороссов настроено оптимистично. Если в 2016 году явка электората составила чуть более 6% (тогда проголосовали 123 тысячи человек), то в нынешнем году это число может превысить 200 тысяч (или 10%). С таким заявлением выступил Денис Голобородько.
В настоящее время в качестве выборщиков на сайте предварительного голосования зарегистрировано более 40 тысяч жителей (или 2,26% от общего числа избирателей в Алтайском крае).
Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, итоги подведут 1 июня. После чего список кандидатов будет официально утвержден на партийном съезде.
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