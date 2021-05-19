От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире

Крупнейший в мире айсберг А-76 откололся от Антарктиды. Льдина размером 170 километров в длину и 25 километров в ширину отправилась в свободное плавание.

Как сообщает портал Meteoweb, общая площадь айсберга составляет 4320 квадратных километров, что сопоставимо с территорий испанского острова Майорка.

Эксперты отмечают, что А-76 откололся с западной стороны шельфового ледника Фильхнера-Ронне в море Уэдделла. Айсберг был идентифицирован Британской антарктической службой и подтверждён Национальным ледовым центром США с использованием изображений миссии Copernicus Sentinel-1.

Напомним, что ранее исландская семья, владеющая фермерским хозяйством Храун, на территории которого находится вулкан Фаградальсфьядль, выставила участок на продажу. Извержение произошло вечером 19 марта. Лава заполнила пространство на площади более одного квадратного километра.