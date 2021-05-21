На полгода хватит. Алтайский Минздрав опроверг слухи о нехватке жизненно важного препарата

Дефицита преднизолона нет ни в аптеках, ни в медучреждениях Алтайского края, уверяют в региональном Минздраве. Препарат есть даже с запасом: в аптеках его хватит ещё на полгода, добавили в ведомстве. Хотя на прошлой неделе читатели amic.ru жаловались, что у медиков скорой помощи очень мало преднизолона, из-за чего те стараются лишний раз его не ставить пациентам. "Осталась только одна инъекция. Не знаю, как работать ночь", – цитировала читательница слова врача, которая приехала на вызов к её дочери.

В аптеках – с запасом

Преднизолон действительно входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, подтвердили в Министерстве здравоохранения Алтайского края. И пояснили, что на складах сети "Аптеки Алтая" (подведомственное Минздраву) есть запас преднизолона на шесть месяцев вперёд. Это только тот препарат, который предназначается для продажи по рецептам.

А для льготников, которым положен преднизолон в таблетках, у аптечной сети создан двухмесячный запас лекарства. В больницах и поликлиниках, как уверяют в Минздраве, дефицита тоже нет. В ведомстве пояснили, что медицинские организации края имеют даже резерв лекарства – 27 400 упаковок таблеток и инъекций.

В министерстве подчеркнули, что преднизолон для нужд регионального здравоохранения закупают регулярно. Причём как отечественный, так и импортный. Например, в июле 2020 года его приобрели для льготников в виде таблеток, а в августе того же года – в инъекциях. А уже в январе 2021 года Крайздрав ещё раз закупил преднизолон в таблетках.

Берегут ампулы

Напомним, о дефиците преднизолона в Алтайском крае 12 мая сообщили читатели amic.ru. Женщина пожаловалась, что врачи скорой поставили укол препарата её дочери очень неохотно. И объяснили, что это была последняя доза, а новое лекарство почти не поставляют. То же самое ей сказал и сотрудник одного из медучреждений края: преднизолон есть только в остатках, и то используют только тот, у которого ещё не истёк срок годности.

"Женщина-врач мне сказала, что преднизолона у них всего одна доза осталась. "Как работать эту ночь, вообще не знаю", – пожаловалась она мне. И сказала, что препарат им уже давно не поставляют. Поэтому его стараются беречь и только в крайних случаях ставить. Вот нам повезло – на наш "крайний" случай хватило", – рассказывала читательница.

В аптеках, по её словам, преднизолона тоже нет: ни в таблетках, ни в ампулах. В Минздраве объяснили, что про аптеки ничего не знают, так как те ведомству не подчиняются. Но корреспонденту amic.ru во многих аптечных сетях пояснили, что лекарство есть во всех формах. Купить его можно в "Губернском лекаре", "Аптеках Алтая, "Первой помощи" и ряде других.

Почему с ситуацией дефицита преднизолона столкнулась читательница amic.ru, ни в Минздраве, ни в аптеках пояснить не смогли.

Что такое преднизолон и почему он важен?

Преднизолон – сильное гормональное средство. Стоит оно недорого: не больше 200 рублей за упаковку. Но считается жизненно важным и экстренным: инъекции преднизолоном делают при бронхиальной астме, анафилактическом шоке, отёке Квинке, множестве других заболеваний и острых состояний, когда требуется немедленное медицинское вмешательство.

Паники добавило и то, что с поставками преднизолона регулярно возникают проблемы. Например, критической ситуация стала в 2016 году, когда преднизолон полностью исчез из аптек и больниц Алтайского края. В региональном Минздраве тогда объяснили, что основные российские производители просто прекратили выпуск препарата. Такое решение они приняли, поскольку низкая цена лекарственного средства не позволяет окупить его производство.

Проблему тогда решили, но в 2019-м жители Алтайского края вновь стали жаловаться, что жизненно важного препарата в аптеках нет. Сейчас, подчеркнули в ведомстве, никакого дефицита преднизолона точно нет. Правда, так и не уточнили, когда ждать следующей поставки препарата в регион.