Спасти "Чайку". Кто мешает превратить умирающий детский лагерь на Алтае в "рай на земле"

До начала летнего сезона детского отдыха остались считанные дни. Но в Мамонтовском районе вместо подготовки разбираются с судом. Местный лагерь "Чайка" за последние десять лет пришёл в запустение из-за недостатка финансирования. В 2020 году власти нашли выход: провести аукцион на соседнюю с лагерем землю в обмен на помощь с ремонтом. Территория "Чайки" огромная, а участок к ней не относится, поэтому вариант никого бы не обидел.

Но дело с места так и не сдвинулось. Общественники пытаются добиться отмены итогов аукциона через суд. Пока идёт разбирательство, с дальнейшей судьбой "Чайки" до сих пор ничего непонятно. В этом году, похоже, мер по спасению лагеря ждать не стоит. Из-за чего вокруг учреждения разгорелся большой скандал, почему добрые намерения предпринимателя называют "грабежом" и когда "Чайка", наконец, снова оживёт (и оживёт ли?), разбирался amic.ru.

Запустение и разруха

Об истории с "Чайкой" amic.ru уже писал. Лагерь не первый год находится в бедственном положении. Хотя когда-то там с удовольствием отдыхали мамонтовские школьники. И вспоминают "Чайку" как "рай на земле": корпуса расположены на большом полуострове посреди ленточного бора. Но теперь это, скорее, развалины: крыши и окна гниют, а из целого остались только кирпичные стены, возведённые ещё в 1957 году. Некоторые из тех, кто успел отдохнуть в "райском месте", теперь стали местными предпринимателями, депутатами и чиновниками. И из-за споров между собой не могут применить своё влияние, чтобы вернуть "Чайке" былую славу.

Администрация Мамонтовского района решила, что спасать лагерь нужно через частно-государственное партнёрство. В 2014 году небольшой участок полуострова (полтора гектара) отмежевали и предложили в аренду местным предпринимателям. А те, в свою очередь, помогли бы модернизировать лагерь. Но никто так и не решился забрать себе проблемную землю.

В 2020 году директор молочного завода Алексей Яковенко придумал, как можно освоить участок. И заявил, что поучаствует в аукционе, чтобы забрать территорию в аренду. В случае победы бизнесмен готов был вложить больше 10 млн в ремонт одного из корпусов, а также за свой счёт проложить к лагерю полтора километра хорошей дороги. Для лагеря в его текущем состоянии это огромная помощь.

Но всё обернулось скандалом. Вмешался общественный деятель и уроженец Мамонтова Руслан Олешевич, который живёт в Москве. Он написал обращение к краевым властям и потребовал остановить Яковенко. Якобы директор молочного завода отбирает у детей землю. Его поддержал депутат местного райсовета Эдуард Сурмава.

Одной из причин стали планы Яковенко построить на участке базу отдыха. Но предприниматель объяснял: она будет "только для своих" и шуметь там никто не будет. Вместе противники жаловались куда только можно, вплоть до федеральных ведомств.

Краевые власти услышали противников Яковенко. Но высказались чётко: соседство предпринимателя с лагерем никак не помешает отдыху детей. Решилось всё на заседании депутатов райсовета в ноябре 2020 года. Большинством голосов идею аукциона поддержали.

Провели конкурс в феврале 2021 года. Кроме Яковенко, никто не заявился: ни Олешевич, ни Сурмава, ни другие бизнесмены. Предприниматель законно взял в аренду свои полтора гектара. И подтвердил, что лагерь в беде не бросит. Казалось, в истории поставлена точка, а у "Чайки" теперь есть конкретный план спасения.

И дело даже сдвинулось с мёртвой точки – краевые власти выделили лагерю 5,5 млн рублей. На эти деньги удалось починить крыши и окна, косметически "подлатать" помещения изнутри, а также модернизировать пищеблок. Начать работы был готов и Яковенко. Но теперь всё снова застопорилось.

"Чайка" волнует даже исландцев

"Защитники" лагеря на этом не успокоились. Весной 2021 года Олешевич снова обратился к Виктору Томенко. Теперь уже в видеоформате. И не один, а вместе с Хаукуром Хаукссоном, которого общественник представил как "самого известного исландца в мире и шеф-корреспондента СМИ Исландии". Широкой публике Хаукссон известен как исландский журналист, который в 2020 году смог задать странный вопрос о дружбе Исландии и России Владимиру Путину во время его прямой линии.

Происходящее с лагерем Олешевич назвал "грабежом", который учинил Яковенко. И в очередной раз потребовал, чтобы полтора гектара земли вернули "Чайке".

Исландец же заявил, что он выступает "за дружбу народов, а дети – самое важное в любом государстве". О том, откуда он узнал про Мамонтово и "Чайку" и как она связана с Исландией, Хаукссон не пояснил.

Олешевич же продолжил писать во все инстанции и требовать, чтобы у Яковенко отобрали землю. Краевые власти вновь провели проверку и вновь ответили, что всё законно. А значит, оснований вмешиваться нет.

Но одно из многочисленных обращений общественника дало результат. Мамонтовская прокуратура усмотрела ряд нарушений в том, как прошёл аукцион. Как пояснил amic.ru сам Олешевич, "протолкнуть" жалобу ему помогли личные связи в Генпрокуратуре.

Глава района Сергей Волчков рассказал amic.ru, что знает о выявленных нарушениях, но, по его словам, это в основном некоторые недочёты: в документах, например, забыли указать допустимый объём строительства. Не наложили сервитут. По словам Волчкова, это поправимые детали. Чиновники сейчас стараются устранить нарушения, чтобы суд не расторг договор аренды.

В свою очередь, Яковенко подал в суд на Олешевича, чтобы защитить свои честь и достоинство. Предприниматель говорит, что слово "грабёж", которое прозвучало в видео, портит его деловую репутацию. Тем более что это неправда: предприниматель, по его словам, делает всё по закону. И если договор расторгнут, Яковенко готов участвовать в аукционе вновь: только бы всё было легально.

Обедневший рай

Вся территория лагеря – 15 гектаров полуострова с ленточным бором. Но сама "Чайка" занимает всего 15% земель, отметил Сергей Волчков. Всё остальное – болота и неудобицы. Территория настолько огромная, что здесь можно было бы расположить как минимум три "Чайки". Но денег, чтобы убрать сорняки и облагородить землю, нет.

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Участок, который взял в аренду Алексей Яковенко, не лучше: тоже давно зарос. Перед строительством здесь придётся проводить серьёзные ландшафтные работы. Масштаб ещё никто не обсчитывал, но это миллионы рублей, отметил директор молочного завода.

От идеи базы отдыха он по-прежнему не отказывается. И повторяет, что никакого шума и мусора там не будет.

"Турбизнесом я заниматься никогда не хотел. Большую часть сезона будет съедать холодная зима. Невыгодно. И мне не надо, чтобы люди приезжали за деньги. Это постоянные конфликтные ситуации, мусор. Место отдыха будет для узкого круга людей. В первую очередь – работников моего предприятия. Вообще, на идею меня натолкнул приезд иностранных партнёров. У нас с ними совместные программы по сырам. Их просто негде было разместить. Пришлось везти в Усть-Калманку, чтобы отдохнуть. Стыдно. Хочу, чтобы и в Мамонтово было, где принять гостей. Лагерю я готов помочь и сейчас. И дорогу проложить, и корпус отремонтировать. Но нужно, чтобы все разбирательства закончились. Главное, чтобы всё по закону было", – объясняет Яковенко.

За судьбу лагеря сам предприниматель, по его словам, радеет не меньше других: он тоже отдыхал здесь в детстве. Но уверен, что в "Чайке" всё поправимо. Главное – не тратить время на бюрократию, а начинать что-то делать.

Кстати, по соседству со скандальной землёй находятся ещё два небольших участка. Они тоже когда-то принадлежали лагерю, но ещё в советские времена фактически попали в частные руки. Сначала их вывели под ЛПХ , а потом выкупили в личное владение. На одном из участков даже стоит дом. Тоже по соседству с лагерем, как и (ещё не существующая) база отдыха. Но эти участки почему-то никого не волнуют.

Домик, кстати, по словам главы района, принадлежит Роману Сурмаве, родному брату Эдуарда. Депутата, который уверен, что отбирать у детей землю – последнее дело. Но это противников Яковенко не смущает. Например, Эдуард Сурмава проблемы не видит.

"Там домик отдыха есть, да. Но участки уже давным-давно там находятся. По всей видимости, они никому не мешают", – заметил депутат.

"Бесчеловечно"

Руслан Олешевич уверен в своей правоте. И называет "бесчеловечной" попытку "отнять у детей лагерь". Потому и обращается куда только можно: пишет обращения и лично просит у высокопоставленных чиновников повлиять на власти Алтайского края. Несмотря на то, что край уже давно дал ответ.

"Всё никак не могу услышать ответ от Виктора Петровича Томенко по детскому лагерю. Ответы приходят только от его заместителей. Но я уверен, он в курсе. Почему-то держит молчание. Я с ним знаком лично", – объясняет Олешевич.

Причём общественник не исключает, что бедствие "Чайки" – хитрый и коварный план самого Яковенко. Напомним, с лагерем предприниматель никак не связан.

"Там на берегу были домики и сауна. И каким-то образом они стали приходить в негодность. В чью пользу, вероятно, это могло происходить? Он наверняка уже много лет этого хотел. Нельзя исключать, что нежелание вкладывать деньги в развитие лагеря связано с Яковенко. Все эти разрушения в домиках, упавший потолок. Нельзя исключать, что это было продумано", – загадочно предполагает Олешевич.

Стать Дедом Морозом

Как спасти детский лагерь, общественник тоже придумал. Идея весьма "лихая": нужно все работы по "Чайке" возложить на Яковенко. Но и землю тоже вернуть лагерю. В общем, директор молзавода должен заняться полным меценатством. Почти как Дед Мороз. А про участок забыть.

"Есть у Алексея шанс эту ситуацию повернуть. Он может себя проявить ещё очень хорошо и добротно, по-человечески. Сделать дорогу, как и обещал. Сделать корпуса. Не один, а все. Поставить в лагере беседки, лавочки. Оборудовать верёвочный парк. Он же может это себе позволить. Но и землю, при этом вернуть назад лагерю", – предлагает Руслан.

Директор молочного завода, мягко говоря, удивился такому "предложению". Яковенко и без того помогает родному селу. В разгар пандемии, например, купил аппарат ИВЛ и подарил его местной больнице. А заодно оплатил и баллоны с кислородом для реанимации. На помощь медикам он потратил больше 600 тысяч рублей. Об этом в ноябре 2020 года рассказывала главврач мамонтовской больницы.

Кроме того, за последние годы Яковенко оборудовал кабинет химии в мамонтовской школе, отремонтировал местный Дом культуры и оборудовал помещение для балетной школы танцев. Скоро в селе откроются бассейн и круглогодичный теннисный корт: их тоже построили на деньги предпринимателя.

Но просто вложить десятки миллионов в лагерь, которым он даже не владеет, – абсурд, подчёркивает бизнесмен. Он готов помогать "Чайке", но законно: по договору частно-государственного партнёрства. И от своих планов на участок отказываться не собирается.

Что же будет с "Чайкой"?

"Чайка" в этом году сможет принять две укороченные смены: по сто детей за каждый заезд. Но вместимость лагеря в полтора раза больше. По словам главы района Сергея Волчкова, краевые 5,5 млн не сильно помогут "Чайке". Нужно около 50 млн рублей, чтобы место отдыха можно было использовать "на полную".

"Сейчас в Минобре обсуждают, чтобы оставить несколько базовых лагерей в крае и развивать именно их. Я за то, чтобы так получилось. Наш лагерь под все эти критерии подходит. Территория и место позволяют. Если вложить достаточно средств, построить соответствующую инфраструктуру, то вместимость можно и в два, и в три раза увеличить", – считает глава администрации.

Но это – только планы. Решений (а, значит, и денег) пока нет.

Кстати, депутат Сурмава ещё в ноябре говорил, что в Мамонтово есть и другие предприниматели, готовые помочь лагерю. Причём безвозмездно. Власти прислушались: назначили депутата ответственным за работу с бизнесменами. Но спустя полгода, отмечает Волчков, ничего не поменялось. Никаких денег Сурмава привлечь не смог. Объяснил, что "желающих пока нет".

Так что администрация надеется, что договор с Яковенко не расторгнут. Потому что сейчас это единственный предприниматель, который реально готов помочь "Чайке", отметил глава района. В Мамонтово ожидали, первые вложения будут уже в 2021 году. Но суды, похоже, продлятся всё лето и осень. А значит, надежды на перерождение "Чайки" пока откладываются на неопределённый срок.