Главный синоптик России предупредил о "несусветной жаре" в Сибири

В регионах Западной Сибири, в том числе и Алтайском крае, прогнозируется жаркая погода, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири, – уточнил синоптик. – Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов".

По его словам, такая погода продержится приблизительно две недели. Это существенно увеличит риск возникновения лесных пожаров и может негативно сказаться на здоровье людей, отметил метеоролог.

Напомним, в начале мая Роман Вильфанд предрёк тяжёлое прохождение паводка в Алтайском крае. Особо опасным периодом он назвал вторую фазу половодья, когда вода прибывает из-за активного таяния снега в горах.