Мужчины избили трансгендера и разнесли ЛГБТ-кафе в Омске

Мужчина избил трансгендера возле ЛГБТ-кафе в Омске, а после вернулся со знакомыми и разгромил заведение. Инцидент произошёл ранним утром 22 мая.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, изначально к входу в кафе подошёл один мужчина, который накинулся на двоих человек и начал их избивать. В результате один из них упал после удара по голове.

Через некоторое время мужчина вернулся с пятью знакомыми. Вместе они напали на людей у входа, выломали дверь, разнесли камеры и повыбивали стёкла.

Трансгендер получил черепно-мозговую травму и сотрясение, кроме него пострадали ещё двое человек. Ущерб для кафе оценили в 15 тысяч рублей. На мужчин подали два заявления – за материальный ущерб и за травму.