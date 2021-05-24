Мужчины избили трансгендера и разнесли ЛГБТ-кафе в Омске

Мужчина избил трансгендера возле ЛГБТ-кафе в Омске, а после вернулся со знакомыми и разгромил заведение. Инцидент произошёл ранним утром 22 мая.
Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, изначально к входу в кафе подошёл один мужчина, который накинулся на двоих человек и начал их избивать. В результате один из них упал после удара по голове.
Через некоторое время мужчина вернулся с пятью знакомыми. Вместе они напали на людей у входа, выломали дверь, разнесли камеры и повыбивали стёкла.
Трансгендер получил черепно-мозговую травму и сотрясение, кроме него пострадали ещё двое человек. Ущерб для кафе оценили в 15 тысяч рублей. На мужчин подали два заявления – за материальный ущерб и за травму.
Комментарии
Сибирь вам не гей-Европа.
Выломали двери, побили стекла, разбили камеры, а ущерб всего 15000р. Может там все было бутафорское..
Посидит немного на зоне, может и сам приобщится к ЛГБТ.
Ну и правильно сделали, зачем на них заявление писать.
24.05.2021 17:05
- гость -
Сибирь вам не гей-Европа.
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До цивилизованной Европы дикой Сибири как до Солнца пешком.