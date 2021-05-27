Жителя Республики Алтай унесло течением реки Катунь

Сотрудники МЧС и местные жители спасли 34-летнего мужчину, которого начало уносить в Катуни. Из-за второй волны паводка уровень воды сильно поднялся, а течение в реках усилилось.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, 25 мая в районе селка Усть-Кокса житель села Ая распивал с товарищами спиртное на берегу реки. В один момент мужчина решил искупаться в реке, однако сильное течение подхватило его и понесло вниз по реке.

Очевидцы вызвали на место экстренные службы. Сотрудники МЧС на катере, который взяли у местного предпринимателя, доплыли до пострадавшего, который тем временем держался за ствол повалившейся в реку березы.

В итоге мужчину доставили на берег и передали бригаде скорой помощи. Из-за происходяего в реке паводка его могло унести в центр реки или затянуть в глубину, однако спасатели успели его спасти.