Шаг вперёд: "Новоеловская птицефабрика" будет повышать производительность труда

На алтайском предприятии "Новоеловская птицефабрика" прошло стартовое совещание в рамках участия в нацпроекте "Производительность труда". На встрече присутствовала рабочая группа предприятия и представителями регионального центра компетенций.

Главной темой стал переход к новой, активной фазе проекта. Перед этим на предприятии прошёл этап подготовки – были найдены слабые места производства, выбран пилотный поток, сформирована рабочая группа.

Исполнительный директор Николай Мовенко ознакомил присутствующих с основными целями и задачами по проекту. Он также отметил значимость работы каждого сотрудника и пообещал вознаграждение за активность и хорошие результаты по итогам трёх и шести месяцев работы.

Эксперт РЦК Дмитрий Печенин провёл презентацию нацпроекта, обозначил порядок и особенности внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства. Печенин также рассказал, как нацпроект влияет на эффективность рабочего процесса.

Следующие три месяца рабочая группа будет активно внедрять мероприятия по улучшению. Эксперты РЦК смогут лично контролировать процесс. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.