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Что-то пошло не так. Спиленное дерево упало на газовую трубу в Барнауле

, ИА "Амител"
Инцидент случился на улице Юрина
Фото: Егор Галкин / amic.ru

Фото: Егор Галкин / amic.ru

Санитарная рубка деревьев рядом с многоквартирным домом № 269 на улице Юрина едва не привела к утечке газа.

Одно из спиленных деревьев рухнуло на газовую трубу. На фотографии видно, что от удара металлическая конструкция изогнулась до земли.

Рядом находятся участники рубки. Они распиливают поваленные деревья на чурки. Официальных комментариев по поводу инцидента со стороны городских властей пока не последовало.

Ранее общественник и член движения "За зелёный Барнаул" Юрий Красильников выразил негодование из-за санитарной рубки "не тех деревьев". По его словам, под пилу попадает молодняк, в то время как старые и аварийные деревья зачастую остаются на своих местах.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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