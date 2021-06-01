Барнаулец в попытках вернуть бывшую доверился гадалке и остался без денег

В Барнауле ясновидящая похитила у мужчины 35 тысяч рублей, который хотел вернуть бывшую возлюбленную после расставания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

37-летний горожанин рассказал, что нашел в интернете сайт о предоставлении услуг "любовной ворожеи" и написал гадалке с просьбой приворожить свою бывшую, которая ушла от него и встречалась с другим.

За проведение ритуала барнаулец перевел колдунье 35 тысяч рублей и стал ждать обещанных результатов. Однако девушка так и не вернулась, и мужчина решил связаться ведуньей, но сделать этого уже не удалось. Он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".