Владимир Путин рассказал, какие семьи являются основой будущего России

Президент России Владимир Путин назвал многодетные семьи основой будущего страны. Такое заявление глава государства сделал на встрече с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава".

По его словам, большие семьи "хранят и передают традиции душевной щедрости, непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия". Путин выразил уверенность, что такие ценности становятся "важнейшей нравственной опорой и ориентиром на всю последующую жизнь".

"Семья, в которой много детей, – это основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа", – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер также призвал региональные и местные власти расширять программы поддержки семей, в первую очередь многодетных, и оперативно реагировать на их проблемы и запросы.