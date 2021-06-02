Белорусское ТВ опубликовало новые кадры допроса Романа Протасевича

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новый фрагмент допроса экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Позднее канал планирует показать полную версию допроса, сообщает РЕН ТВ.
"Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал – сразу оказался в Минске", – заявил Протасевич.
Напомним, что 23 мая борт Ryanair, на борту которого находился Протасевич, развернули в воздушном пространстве Белоруссии якобы из-за сообщения о наличии бомбы в авиалайнере. В то же время, швейцарский интернет-провайдер Proton заявил, что электронное письмо о бомбе на борту самолёта Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, поступило в аэропорт Швейцарии уже после того, как воздушное средство развернули в воздухе.
После этого саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.
Позднее в КГБ Белоруссии заявили, что экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич служил в батальоне "Азов" на Украине.
Комментарии
Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал - сразу оказался в Минске
Кто подставил то? Евросоюз?
Роман Протасевич служил в батальоне "Азов" на Украине
Тоже подставили
Гадить горазды такие вот недолюдишки, а как отвечать за содеянное, так европа защити.
Да дурачка европа и слила. Чтоб Россию с Беларусью поссорить.
Отлично подготовленная спецслужбами Запада замануха для Батьки, в которую тот успешно вляпался. Он подумал что дружественный ему Запад всё простил и сдал врага его. Ага! Наоборот! Они его снова сделали изгоем, мальчиком для битья, а режим его тоталитарным и недемократическим. А что с такими делает Запад? Примеров масса.
И вот Батька опять побежал жаловаться Путину и просить защиты. И Колю - наследного принца потащил с собой)