Белорусское ТВ опубликовало новые кадры допроса Романа Протасевича

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новый фрагмент допроса экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Позднее канал планирует показать полную версию допроса, сообщает РЕН ТВ.

"Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал – сразу оказался в Минске", – заявил Протасевич.

Напомним, что 23 мая борт Ryanair, на борту которого находился Протасевич, развернули в воздушном пространстве Белоруссии якобы из-за сообщения о наличии бомбы в авиалайнере. В то же время, швейцарский интернет-провайдер Proton заявил, что электронное письмо о бомбе на борту самолёта Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, поступило в аэропорт Швейцарии уже после того, как воздушное средство развернули в воздухе.

После этого саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Позднее в КГБ Белоруссии заявили, что экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич служил в батальоне "Азов" на Украине.