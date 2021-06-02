120 человек эвакуировали при пожаре на продуктовой базе в Барнауле

В МЧС прокомментировали серьёзный пожар на продуктовой базе по адресу Власихинская, 59, в Барнауле. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.

Сообщается, что при пожаре с территории базы эвакуировали 120 человек. Погибших и пострадавших нет.

Общая площадь возгорания составляет 850 квадратных метров.

Напомним, что о пожаре сообщили очевидцы в социальных сетях. По словам горожан, огонь охватил административное здание и прилегающие к нему торговые павильоны.

Как отметили барнаульцы, рядом с местом возгорания находится газовая автозаправочная станция. Кроме того, огонь стремительно распространялся по торговым рядам.