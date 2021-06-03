5 июня Сбер проведёт "Зелёный Марафон" в Барнауле, Бийске и Рубцовске

Традиционный социальный и спортивный проект Сбера пройдёт в трёх городах Алтайского края – Барнауле, Бийске и Рубцовске. В столице региона площадкой для проведения забегов станет парк спорта Алексея Смертина, в Бийске – Петровский бульвар, а в Рубцовске – парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова. Начало регистрации участников в 10:00.

5 июня марафоны в офлайн-формате пройдут в 180 городах страны. Количество городов символизирует юбилейную дату с момента основания Сбербанка – 180 лет. Дата выбрана неслучайно: она приурочена ко Дню эколога и Всемирному дню защиты окружающей среды (ООН).

Экологические акции, которые проходили в преддверии "Зелёного Марафона", предполагали в том числе высадку 180 000 деревьев. В Алтайском крае для восстановления защитных лесов было высажено 10 тысяч саженцев сосны в Белокурихе и Целинном районе. Также в день проведения марафона во всех городах, принимающих забеги, пройдут акции по высадке деревьев.

В Барнауле "Зелёный Марафон" начнётся в 10:00 с регистрации всех желающих на участие в забегах, в 11:00 состоится официальное открытие соревнований. В 11:30 стартует детский забег, в 12:30 побегут участники основной дистанции на 4,2 км, в 13:30 на старт выйдут участники новой дисциплины в рамках марафона – скандинавской ходьбы. Победителей забегов ждут призы и подарки от "Зелёного Марафона" и компаний края. Помимо спортивной составляющей, для гостей подготовлена обширная праздничная программа и множество приятных сюрпризов. Подробная программа и схема маршрута размещены на официальном сайте проекта.

"В этом году мы проводим "Зелёный Марафон" с тем, чтобы обратить внимание на проблемы экологии. Поэтому девизом мероприятия стали слова: какой след оставишь ты? Имеется в виду результат жизнедеятельности человека, тот "шаг", который на этой планете в плане влияния на экологию оставляет каждый из нас. "Зелёный Марафон" через разные форматы вовлекает в экологическую повестку людей самых разных возрастов и рода занятий", – рассказал Антон Милютин, управляющий Алтайским отделением ПАО "Сбербанк".

В этом году впервые марафон пройдёт также в формате онлайн-забега (доступно всем, независимо от места проживания, с приложением "Зелёный Марафон"). С мобильным приложением можно будет пробежать одну из четырёх дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км). 180 самых быстрых участников среди мужчин и женщин на каждой дистанции получат призы, среди которых – смарт-дисплей SberPortal, подписка СберПрайм на один год, кубки и медали "Зелёного Марафона". Бежать онлайн можно в любое удобное время суток с 00:00 до 24:00 5 июня.

На сайте "Зелёного Марафона" размещена подробная информация и правила участия в онлайн-забеге , актуальная информация по городам проведения очных забегов и ссылка на скачивание приложения (оно также доступно в App Store и Google Play).

Приложение "Зелёный Марафон" помогает сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам и конвертировать беговые достижения в озеленение планеты: каждый километр, который участник пробежит 5 июня с мобильным приложением, Сбер приравняет к одному рублю. Чем больше километров – тем больше рублей в общую копилку, которая пойдёт на посадку деревьев в регионах России.