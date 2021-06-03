Дожди, грозы, град и шквалистый ветер. О погоде в Алтайском крае 3 июня

Кратковременные дожди, грозы и град ожидаются в Алтайском крае 3 июня. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается шквалы ветра.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит от +29...34 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, по югу град. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах по югу местами шквалы до 23 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +29 до +31 градуса. В конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 6-11 м/с.