Налоговые подразделения в Алтайском крае планируют серьёзно сократить штат

Подразделения налоговой службы в пяти городах и населённых пунктах Алтайского края готовятся к сокращению более 350 сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по труду и занятости населения.

Всего службы занятости региона уведомили о том, что по состоянию на конец мая на высвобождение было заявлено 1,3 тысячи человек. Больше всех заявили в подразделениях Федеральной налоговой службы в городах и районах края – 357 человек в июне-июле 2021 года. Отмечается, что речь идёт об инспекциях Барнаула, Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода, Бийска и Павловского района.

Отмечается, что чаще всего после увольнения работодатель устраивает сотрудников на новые места.

"То есть на деле происходят организационно-штатные мероприятия, оптимизация, реструктуризация. Как правило, массового высвобождения не происходит", – сказано в сообщении ведомства.

Также сократить штат собирается "Форбанк". Из-за отзыва лицензии организация планирует освободить 153 человека.