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Справились с пиковыми нагрузками: в Барнауле подвели итоги отопительного сезона

, ИА "Амител"
СГК минувшей зимой удалось сократить количество аварий на магистральных теплосетях

Непростым оказался для энергетиков отопительный сезон 2020/2021 в Барнауле. Его прохождение осложнялось аномально низкими температурами. Порывов было больше, чем в прошлом году, аварийных сетей тоже прибавилось. Но, несмотря на все трудности, результаты работы неплохие. Об этом и многом другом в ходе ежегодного публичного отчёта рассказал директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс.

Зима длиною в 232 дня

Минувший отопительный сезон был длиннее на две недели: начался 22 сентября и завершился 11 мая. Его продолжительность составила 232 дня. При этом зима была холоднее, чем в 2019-2020 годах: средняя температура составила -5,6 градуса, в то время как в прошлом году было на 2,3 градуса теплее, рассказал Александр Гросс.

Он напомнил, что в декабре и январе в регионе установились аномально низкие температуры. Прошлой зимой столбики термометров опускались до -36,2 градуса. Предыдущей зимой – до -26,2 градуса.

Энергетикам пришлось работать при максимальных нагрузках. Порывов на теплосетях было больше, чем год назад. Ремонтные бригады устранили 468 повреждений (зимой 2019-2020 годов их было 352). При этом Александр Гросс особо подчеркнул, что, несмотря на увеличение числа порывов, горожан, попавших под отключения, было меньше.

"Количество повреждений, безусловно, важно, но есть не менее значимая цифра. Мы обращаем внимание на количество горожан, которые попали в зону отключений. В этом году это 253 тысячи человек, что на 10% ниже, чем за предыдущий период", – пояснил руководитель филиала.

Директор теплосетевого подразделения связывает это с тем, что энергетикам удалось сократить количество аварий на магистральных сетях. За четыре года их стало в четыре раза меньше: 44 (зимой 16-17 гг.) против 10 (зимой 20-21 гг.).

Гросс подчеркнул, что повреждения не были резонансными и устранялись в короткие сроки. Среднее количество времени на ликвидацию аварийной ситуации на тепловых сетях составило чуть меньше 5,5 часа. К отключениям на период ремонта готовились заранее, выбирая максимально тёплые для зимы дни и предупреждая об этом потребителей.

Порывы происходили в основном на внутриквартальных сетях, которые, по словам руководителя алтайского филиала СГК, практически полностью изношены. И с каждым годом на балансе компании таких сетей становится больше, добавил Александр Гросс. Только за последний год администрация города передала на обслуживание СГК 80 км таких сетей. И прирост аварий давали именно они.

"Сети эти не новые. Они находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Но, несмотря на погодные условия, на рост повреждений, этот отопительный сезон мы прошли спокойно. У нас не было нештатных ситуаций на сетях и оборудовании. Снижение аварий на магистральных теплосетях связано с масштабными работами, к которым мы приступили два года назад и планируем продолжить", – подчеркнул руководитель.

Большие планы

В 2021 году СГК планирует заменить и отремонтировать 29 километров тепловых сетей.

На ремонт, строительство, реконструкцию оборудования, сооружений и зданий направят 1,3 трлн руб.

Директор алтайского филиала сказал, что компания приступила к ремонту ещё до окончания отопительного сезона. К настоящему моменту на улицах Энтузиастов, Малахова и Чернышевского работы уже завершены. Всего этим летом планируют отремонтировать и реконструировать 59 участков, на 20 из них работы уже идут.

"Уже сейчас мы можем заявить: всё, что обещали, мы сделаем", – сказал Александр Гросс.

Также масштабный ремонт проведут на 25 из 175 отдельно стоящих муниципальных центральных тепловых пунктах. Раньше компания за лето ремонтировала по пять-шесть таких объектов.

По этому направлению накопилось много проблем, пояснил директор теплосетевого подразделения в Барнауле. Горожане жалуются, что многие из них находятся в полуразрушенном состоянии и могут пострадать люди.

Как только администрация краевой столицы выделит землю, СГК приступит к строительству трёх газовых котельных. Они смогут заменить четыре угольных. Пообещал Гросс реконструировать этим летом и котельные на Анатолия, 193 и Советской, 1б в Гоньбе. Также в планах заменить ещё две котельных по контуру ТЭЦ-3 на улицах Никитина, 22 и Куета, 29 (котельная исправительной колонии № 3). Для этого придётся построить около четырёх километров сетей.

Кроме того, в компании растёт число новых потребителей. В этом году прибавится 18 объектов. Чтобы их подключить, построят восемь километров сетей.

"Планируем подключить 63 Гкал. Это достаточно серьёзные мощности. Если сравнивать с жилыми массивами, это больше 17-го микрорайона*", – пояснил Александр Гросс.

Сокращая сроки

Приятной неожиданностью для горожан стало сокращение сроков гидравлических испытаний. Как пояснил руководитель филиала, компания изменила подход, разделив работы в контуре ТЭЦ-3 на четыре этапа. Срок опрессовки в каждом контуре теперь не 21 день, как раньше, а две недели. В следующем году в планах начать проводить испытания в контуре ТЭЦ-2 по этой новой схеме.

Александр Гросс отметил, что жалоб от барнаульцев стало поступать гораздо меньше. Он связывает это с более тесным взаимодействием с управляющими компаниями.

Директор теплосетевого подразделения напомнил, что сообщить об аварии, снижении температуры в квартире, написать жалобу или предложение можно напрямую поставщику в СГК. На сайте работает сервис "Общественный контроль теплоснабжения".

"Ни одно обращение не остаётся без внимания. Даже не обязательно куда-то звонить. Карта – это серьёзный инструмент. На каждое обращение мы реагируем. К ремонтам мы приступили, и всегда за конструктивную критику и диалог. Если что-то делаем неправильно, говорите", – сказал Александр Гросс.

После отчёта

После отчёта Александр Гросс ответил на вопросы. Депутат барнаульской гордумы Сергей Струченко, затронул проблему перекопов дорог во время ремонтных работ. Его интересовало, будет ли восстановлено дорожное покрытие на пересечении ул. Попова и Павловского тракта, а также на участках напротив ТЦ "Весна" по ул. Малахова и ул. Попова, 95.

Гросс подтвердил, что проблемы с дорогами есть, и заверил, что восстановление дорожного покрытия будет выполнено в рамках гарантийных обязательств.

Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ, присоединился к дискуссии. По его мнению, на уровне города необходимо изменить правила благоустройства и принять нормативно-правовой акт, закрепляющий гарантийный срок покрытия после перекопов.

Коснулся также Войтюк проблемы зелёных насаждений в охранных зонах теплосетей. Он отметил, что СГК согласна на компенсационные высадки деревьев, но на уровне города этот вопрос не решён.

"Мы за то, чтобы город наш был привлекательным и красивым. Но нужно решить вопрос охранных зон. Сейчас все кому не лень сажают деревья, а отвечать потом нам. Это серьёзная тема, и она очень важная", – подчеркнул Александр Гросс.

*17-й микрорайон находится в границе улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, пр. Красноармейского.


Комментарии

7.06.2021 09:11
- гость -

Да, надо со всей уверенностью сказать, что в этот отопительный сезон СГК и Администрация города были на высоте!А если еще СГК проведет ремонтные работы по ГВС в заявленные сроки и очередность, то цены им НЕ БУДЕТ!!!!!

7.06.2021 09:29
- гость -

Он напомнил, что в декабре и январе в регионе установились аномально низкие температуры. Прошлой зимой столбики термометров опускались до -36,2 градуса.

а СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99 Строительная климатология" придерживается иной точки зрения насчет аномальности
например для г.Барнаул
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 -40 гр.Ц.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -36 гр.Ц.
Абсолютная минимальная температура воздуха -52 гр.Ц.
)))

7.06.2021 09:39
- гость -

Срок опрессовки в каждом контуре теперь не 21 день, как раньше, а две недели.

наконец-то в кои-&#8203;то веки сподобились соблюсти требования СанПиН 2.1.4.2496-09
и за это спасибо )))

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