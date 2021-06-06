Врач назвала причины головной боли и способы от них избавиться

При какой головной боли нужно незамедлительно обратиться к специалистам, а при какой можно обойтись обезболивающими либо специальными упражнениями, рассказала "Москве 24" врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам Чернышовой, зачастую головная боль связана с напряжением. Она неопасна, однако требует обращения к неврологу, который изучит все симптомы и назначит соответствующее лечение.

"Головная боль напряжения связана с тем, что мы практически все подолгу находимся в сидячем положении, большинство сидят за компьютерами, – уточнила Чернышова. – Такая поза, с чуть наклоненной вперёд головой, приводит к тому, что сильно напрягается затылочная мышца, а это вызывает в конечном итоге головные боли. Эта боль не очень хорошо переносится, но она неопасна".

По её словам, регулярно "гасить" недомогание таблетками нельзя, так как тогда они становятся всё менее эффективными. Кроме того, обезболивающие могут приводить к головным болям, которые вызваны их же приёмом, пояснила терапевт.

Чернышова перечислила виды головной боли, которые должны насторожить и стать поводом к незамедлительному обращению к врачу.

"Если возникла яркая, интенсивная и нестерпимая головная боль, которой никогда до этого не было, нужно вызывать скорую. Это может быть признаком кровоизлияния в мозг", – рассказала врач.

Также стоит немедленно обратиться к медикам при регулярных мигренях, особенно если сильная головная боль сопровождается температурой, тошнотой и рвотой. Такое состояние может говорить о воспалительном процессе в мозге, в частности о менингите.

"Если головная боль поменяла характер, это может быть признаком какого-либо развивающегося заболевания, – уточнила Чернышова. – Наконец, если она сопровождается странными ощущениями – онемением в руках, появлением каких-то непонятных запахов или звуков, которых на самом деле нет, – такое состояние может говорить об опухоли".

Если головная боль возникает изредка и связана с такими причинами, как недосыпание, нервное напряжение, смена погоды и так далее, о ней можно не беспокоиться, уверена терапевт. По её словам, в таких случаях не стоит спешить снимать недомогание с помощью лекарств.

"Сначала я бы посоветовала попробовать вылечить её немедикаментозно – с помощью упражнений, – уточнила врач. – Это, например, 10 быстрых приседаний тем, кому здоровье позволяет. Или это может быть контрастный душ для кистей рук, который подходит вообще всем".

Если же это не помогает, можно выпить обезболивающее, заключила специалист.