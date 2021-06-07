Сотрудники Госавтоинспекции могут использовать машины других участников движения, но только не для преследования. Об этом сказано в приказе МВД.
Согласно документу, полицейский обязан объяснить автомобилисту, зачем ему потребовался его автомобиль, указать маршрут и предупредить об ответственности при отказе.
Вести водитель будет сам, если нет оснований для отстранения его от вождения. Инспектор, в свою очередь, должен выдать автомобилисту справку или запись в путевом листе с подробностями поездки. В ней он также должен указать свою фамилию, номер жетона и должность.
Отмечается, что преследовать нарушителя вправе только патруль с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами.
Комментарии
В МВД рассказали о случаях, когда инспекторы могут использовать машины граждан
Так когда?
Правительство не может обеспечить своих "защитников" автомобилями? Все деньги на автозаки для демонстрантов ушли?
Я ему свою тачку не дам, хоть какая ответственность
Проще заплатить 500р штраф, чем потом терять время нервы и деньги на взыскание с них компенсации за разбитый автомобиль...
Автомобиль предоставлю, а ключ от машины - нет! В законе указано про автомобиль, а про ключ нет ни слова! Значит ключ предоставлять не обязан! В крайнем случае, передам "болванку" без чипа - пускай попробуют уедут! Сам тоже не поеду - что то плохо себя почувствовал, а в болезненном состоянии управлять транспортным средством ПДД не разрешает!
Смысл преследования.
Пьяного поймать