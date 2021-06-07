В МВД рассказали о случаях, когда инспекторы могут использовать машины граждан

Сотрудники Госавтоинспекции могут использовать машины других участников движения, но только не для преследования. Об этом сказано в приказе МВД.

Согласно документу, полицейский обязан объяснить автомобилисту, зачем ему потребовался его автомобиль, указать маршрут и предупредить об ответственности при отказе.

Вести водитель будет сам, если нет оснований для отстранения его от вождения. Инспектор, в свою очередь, должен выдать автомобилисту справку или запись в путевом листе с подробностями поездки. В ней он также должен указать свою фамилию, номер жетона и должность.

Отмечается, что преследовать нарушителя вправе только патруль с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами.