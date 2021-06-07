Около 2,5 тыс. учащихся сдают ЕГЭ по профильной математике в Барнауле

2474 выпускника сдают 7 июня Единый государственный экзамен по профильной математике. Для них было организовано 18 пунктов проведения, сообщает пресс-служба мэрии.

"С учётом рекомендаций Роспотребнадзора по проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов обеспечена социальная дистанция между обучающимися не менее 1,5 метра, маски на усмотрение участников ЕГЭ. Все пункты проведения экзамена оснащены бесконтактными термометрами для измерения температуры на входе и антисептиками для обработки рук. Педагоги и наблюдатели, присутствующие на экзамене, используют маски", – говорится в сообщении.

На выполнение заданий у выпускников есть 3 часа 55 минут.