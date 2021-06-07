Уроженец Барнаула, действующий депутат Госдумы Владимир Шаманов может возглавить список "Единой России" от Алтайского края на выборах в российский парламент 19 сентября. РБК со ссылкой на свои источники в руководстве партии пишет, что ЕР соединит в одну группу Алтайский край и Республику Алтай. В качестве "паровоза" для этой группы планируют назначить Шаманова.
Список "Единой России" на выборах в Госдуму планируется разбить на 57 региональных групп, подавляющее большинство которых возглавят губернаторы. Окончательно количество групп должен зафиксировать съезд партии власти, который пройдёт 19 июня в Москве.
Разбить федеральный список на большое количество групп единороссы планировали ещё на начальном этапе подготовки к выборам. Речь шла о том, чтобы максимально использовать принцип "один регион – одна группа". Изначально обсуждалось, что групп будет около 70 или более. В итоге их число было немного сокращено.
В целом число групп, во главе которых не будет представителей губернаторского корпуса, невелико. Так, в некоторых регионах списки возглавят статусные думцы. В качестве "паровоза" списка по Алтайскому краю и Республике Алтай обсуждается глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Планируется, что Шаманов одновременно войдёт и в список партии на выборах в Заксобрание Алтайского края, чтобы потом перейти в качестве сенатора в верхнюю палату Федерального Собрания.
Напомним, на выборах в Госдуму 2016 года Шаманов вошёл в список "Единой России" по Ульяновской области под номером один. В результате он был избран депутатом ГД, где возглавил комитет по обороне. Есть у Шаманова и опыт губернаторской работы: с января 2001 года по ноябрь 2004-го он возглавлял Ульяновскую область.
Владимир Шаманов имеет воинское звание генерал-полковник. Кроме того, он награжден госнаградой "Герой Российской Федерации".
Комментарии
За Шаманова пойдем
Печально, что человек, давший присягу народу СССР предал свою страну, изменил своей присяге да еще и в рядах нелицеприятной партии идет.
Нормальный человек не проголосует за партию, которая мешает жить.
упал-отжался,
ах, нет! ему палец теперь нужен тренированый, на кнопку давить.
вот так, авторитет зарабатывается десятилентиями, а просрать его можно вмиг.
был генерал, а стал кнопкодав.
Вчера от Ульяновской области, завтра от Алт. края, послезавтра от любого другого региона. Странно. Как председатель комитета по обороне ноль со знаком минус. Сенатор будет такой же.Был боевой генерал, да в думских креслах кончился.