Уроженец Барнаула, действующий депутат Госдумы Владимир Шаманов может возглавить список "Единой России" от Алтайского края на выборах в российский парламент 19 сентября. РБК со ссылкой на свои источники в руководстве партии пишет, что ЕР соединит в одну группу Алтайский край и Республику Алтай. В качестве "паровоза" для этой группы планируют назначить Шаманова.

Список "Единой России" на выборах в Госдуму планируется разбить на 57 региональных групп, подавляющее большинство которых возглавят губернаторы. Окончательно количество групп должен зафиксировать съезд партии власти, который пройдёт 19 июня в Москве.

Разбить федеральный список на большое количество групп единороссы планировали ещё на начальном этапе подготовки к выборам. Речь шла о том, чтобы максимально использовать принцип "один регион – одна группа". Изначально обсуждалось, что групп будет около 70 или более. В итоге их число было немного сокращено.

В целом число групп, во главе которых не будет представителей губернаторского корпуса, невелико. Так, в некоторых регионах списки возглавят статусные думцы. В качестве "паровоза" списка по Алтайскому краю и Республике Алтай обсуждается глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Планируется, что Шаманов одновременно войдёт и в список партии на выборах в Заксобрание Алтайского края, чтобы потом перейти в качестве сенатора в верхнюю палату Федерального Собрания.

Напомним, на выборах в Госдуму 2016 года Шаманов вошёл в список "Единой России" по Ульяновской области под номером один. В результате он был избран депутатом ГД, где возглавил комитет по обороне. Есть у Шаманова и опыт губернаторской работы: с января 2001 года по ноябрь 2004-го он возглавлял Ульяновскую область.

Владимир Шаманов имеет воинское звание генерал-полковник. Кроме того, он награжден госнаградой "Герой Российской Федерации".