Кардиолог раскрыл способ избежать преждевременной смерти

Сердечно-сосудистая система – ключ к физическому возрасту организма, и чтобы избежать ранней смерти, необходимо исключить факторы, негативно влияющие на неё. Об этом заявил кардиолог Мартин Халле, пишет РИА Новости.

В первую очередь врач рекомендовал правильно питаться, поскольку ожирение вызывает повреждение внутренних стенок кровеносных сосудов. Опасен при этом и холестерин, который откладывается на стенках сосудов.

Также Халле обратил внимание на вред сахара. Этот продукт разрушает защитный слой сосудов и растворяет клетки. А при высоком давлении повышается риск разрыва стенок, подчеркнул специалист. Кроме того, опасно и курение, поскольку никотин разрушает внутренние стенки сосудов и убивает клетки, из-за чего могут образоваться дыры и шрамы.

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