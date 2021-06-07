Власти объяснили невозможность продовольственной поддержки бедных в России

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко объяснила, почему в России нет возможности ввести программу адресной продовольственной помощи для бедных граждан. По ее словам, контроль за реализацией проекта обошелся бы правительству слишком дорого.

Как сообщает РИА Новости, чиновница ценила расходы на администрирование в десятки миллиардов рублей и добавила, что в правительстве не представляют, как их можно снизить. При этом властям придется следить, чтобы помощь получали именно те, кто в ней нуждается, а продовольствие было российского производства.

Как подчеркнула Абрамченко, составить список нуждающихся было бы не сложно – такую информацию мог бы дать Минтруд. Однако вычислить линейку продовольствия и сам размер помощи значительно сложнее, ведь это должны быть такие категории продуктов, которые люди с низкими доходами не могут себе позволить – белок, рыбу, овощи и фрукты, мясо.