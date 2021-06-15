Маленькая, зато своя. Какую дачу можно купить в пригороде Барнаула на одну зарплату

Чтобы купить дачный участок в пригороде Барнаула, не обязательно брать кредиты и займы: иногда достаточно лишь отложить одну месячную зарплату. По информации портала "Мир квартир", средняя цена дачи в Алтайском крае – 1,6 млн рублей, но на рынке встречаются лоты, стоимость которых начинается от 10 тыс. рублей. При этом средний доход жителей края по данным Алтайкрайстата составляет 29 тыс. рублей. Amic.ru нашел пять дешёвых дач в пригороде Барнаула, которые можно купить этим летом на зарплату, и еще деньги останутся.

7 тыс. рублей. Если уговорите бабу Раису

В садоводстве "Раздолье" (8 км от Новоалтайска) продают участок площадью 12 соток с небольшим хозяйственным домиком. По словам автора объявления, собственник земли – пенсионерка Раиса, которой нужно понравиться.

"Предупреждаю: женщина очень вредная, разговорить удастся только опытным переговорщикам. Продаст дешевле указанной цены, на территории есть барак, дома нет. Сама живёт в Барнауле. Участком владеет больше 30 лет. Есть водопровод, можно подключить электричество", – сказано в объявлении.

20 тыс. рублей. Так себе "Мечта"

Дачный участок площадью 6 соток продают в садоводстве "Мечта" (7 км от Новоалтайска). На территории построен небольшой домик, написано в объявлении."Домик" видно на фото. Участок зарос бурьяном, не огорожен. Собственник пишет, что он не используется уже два года.

25 тыс. рублей. "Хоть боком катись"

В садоводстве "Калинка" (18-й км по Змеиногорскому тракту) продают дачный участок площадью 6 соток. Домика на территории нет, построен лишь небольшой сарай.

"Вода ежедневно в сезон, на участке посажены плодово-ягодные деревья, имеется сарай, соседи по улице живут в сезон, дорога отсыпана – хоть боком катись, многие в садоводстве живут в сезон", – сообщает продавец.

25 тыс. рублей. Страшный снаружи, уютный внутри

Дачный участок 10 соток и домик пять квадратных метров продают в СНТ "Родник" (село Черемное, 40 км от Барнаула). Продавец отмечает, что участок не приватизирован (то есть не оформлен в собственность), однако у новых владельцев такая возможность есть.

"Домик пять квадратных метров, из кирпича. Если нужен добротный дом для круглогодичного жилья, ищите другое объявление. С виду домик выглядит не очень, но в нём очень уютно и тепло, внутри есть действующая печка-"буржуйка" (для садоводов, которые хотят приезжать с ранней весны и жить до поздней осени), диван", – отмечает продавец.

На участке построена летняя баня, расположен большой бак для полива, растут плодоносящие деревья и кустарники.

30 тыс. рублей. "Заниматься некогда"

В СНТ "Лето" (расположен в посёлке Токарево в 30 км от Барнаула) продают участок площадью 7 соток. На его территории расположен небольшой домик, который, по словам продавца, "требует ремонта".

"До остановки пять минут ходьбы, огород не ухожен. Участок достался по наследству, мне заниматься некогда. Цена с учётом оплаты за 2021 год", – сказано в объявлении.

Главный фактор, который определяет стоимость дачного участка, – это расположение СНТ: чем ближе к городу, тем выше цена, отмечают риелторы. По словам руководителя агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константина Никитеева, в садоводствах, которые расположены дальше 30-40 км от Барнаула, цены на дачи низкие.

"В труднодоступных садоводствах много брошенных участков, и цены на них низкие. А вот в садоводствах, которые расположены близко к городу, спрос большой. Например, есть СНТ за ТЦ "Волна" – "Мичуринцев" и "Ракета". Там цена улетела вверх на ракете. Участки берут и для бизнеса, и для проживания. И это уже даже не садоводство, а мини-посёлки", – отмечает эксперт.

Посмотреть на самые дорогие дачи Барнаула можно в нашей подборке.