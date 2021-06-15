Вторник, 15 Июнь, 09:46

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,68
€ 87,33
21°


5222408 +0
Обь
501см -27

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Евро 2020ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в Барнауле
Новости

Маленькая, зато своя. Какую дачу можно купить в пригороде Барнаула на одну зарплату

, ИА "Амител"
Некоторые садовые и дачные участки предлагают почти даром
Частный домик / Фото: amic.ru

Частный домик / Фото: amic.ru

Чтобы купить дачный участок в пригороде Барнаула, не обязательно брать кредиты и займы: иногда достаточно лишь отложить одну месячную зарплату. По информации портала "Мир квартир", средняя цена дачи в Алтайском крае – 1,6 млн рублей, но на рынке встречаются лоты, стоимость которых начинается от 10 тыс. рублей. При этом средний доход жителей края по данным Алтайкрайстата составляет 29 тыс. рублей. Amic.ru нашел пять дешёвых дач в пригороде Барнаула, которые можно купить этим летом на зарплату, и еще деньги останутся.

7 тыс. рублей. Если уговорите бабу Раису

В садоводстве "Раздолье" (8 км от Новоалтайска) продают участок площадью 12 соток с небольшим хозяйственным домиком. По словам автора объявления, собственник земли – пенсионерка Раиса, которой нужно понравиться.

"Предупреждаю: женщина очень вредная, разговорить удастся только опытным переговорщикам. Продаст дешевле указанной цены, на территории есть барак, дома нет. Сама живёт в Барнауле. Участком владеет больше 30 лет. Есть водопровод, можно подключить электричество", – сказано в объявлении.

20 тыс. рублей. Так себе "Мечта"

Дачный участок площадью 6 соток продают в садоводстве "Мечта" (7 км от Новоалтайска). На территории построен небольшой домик, написано в объявлении."Домик" видно на фото. Участок зарос бурьяном, не огорожен. Собственник пишет, что он не используется уже два года.

25 тыс. рублей. "Хоть боком катись"

В садоводстве "Калинка" (18-й км по Змеиногорскому тракту) продают дачный участок площадью 6 соток. Домика на территории нет, построен лишь небольшой сарай.

"Вода ежедневно в сезон, на участке посажены плодово-ягодные деревья, имеется сарай, соседи по улице живут в сезон, дорога отсыпана – хоть боком катись, многие в садоводстве живут в сезон", – сообщает продавец. 

25 тыс. рублей. Страшный снаружи, уютный внутри

Дачный участок 10 соток и домик пять квадратных метров продают в СНТ "Родник" (село Черемное, 40 км от Барнаула). Продавец отмечает, что участок не приватизирован (то есть не оформлен в собственность), однако у новых владельцев такая возможность есть.

"Домик пять квадратных метров, из кирпича. Если нужен добротный дом для круглогодичного жилья, ищите другое объявление. С виду домик выглядит не очень, но в нём очень уютно и тепло, внутри есть действующая печка-"буржуйка" (для садоводов, которые хотят приезжать с ранней весны и жить до поздней осени), диван", – отмечает продавец.

На участке построена летняя баня, расположен большой бак для полива, растут плодоносящие деревья и кустарники.

30 тыс. рублей. "Заниматься некогда"

В СНТ "Лето" (расположен в посёлке Токарево в 30 км от Барнаула) продают участок площадью 7 соток. На его территории расположен небольшой домик, который, по словам продавца, "требует ремонта".

"До остановки пять минут ходьбы, огород не ухожен. Участок достался по наследству, мне заниматься некогда. Цена с учётом оплаты за 2021 год", – сказано в объявлении.

Главный фактор, который определяет стоимость дачного участка, – это расположение СНТ: чем ближе к городу, тем выше цена, отмечают  риелторы. По словам руководителя агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константина Никитеева, в садоводствах, которые расположены дальше 30-40 км от Барнаула, цены на дачи низкие.

"В труднодоступных садоводствах много брошенных участков, и цены на них низкие. А вот в садоводствах, которые расположены близко к городу, спрос большой. Например, есть СНТ за ТЦ "Волна" – "Мичуринцев" и "Ракета". Там цена улетела вверх на ракете. Участки берут и для бизнеса, и для проживания. И это уже даже не садоводство, а мини-посёлки", – отмечает эксперт.

Посмотреть на самые дорогие дачи Барнаула можно в нашей подборке. 

Материалы по теме

 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
09:41
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 35 человек 1
09:30
Один из двух: как выбрать актуальный мужской костюм на свадьбу 0
09:16
Бузова не смогла ответить на вопросы Губерниева и разрыдалась в эфире "Матч ТВ" 3
09:01
Водитель иномарки сбил пешехода в Барнауле 1
08:49
"Нас ждёт много смертей": алтайские врачи о третьей волне коронавируса 14
08:32
Мошенники похитили у жительницы Барнаула более 800 тысяч рублей 0
08:17
Трое детей погибли в страшном пожаре в Республике Алтай 3
08:09
Неизвестные поднимают барнаульцам настроение тайными посланиями в Нагорном парке 1
07:51
Неадекватный мужчина в Барнауле поливал прохожих из газового баллончика 1
07:31
В Москве высокопоставленного чиновника задержали за дебош во дворе дома 5
07:04
Маленькая, зато своя. Какую дачу можно купить в пригороде Барнаула на одну зарплату 0
06:44
"За душу берёт". Как прошёл и чем удивил этнофестиваль на "Бирюзовой Катуни" 0
06:21
"У меня три иконы в машине". Отговорки людей, которые не пристёгиваются 11
06:01
Опасная жара. О погоде в Алтайском крае 15 июня 0
23:36
Стена административного здания загорелась в Барнауле 2
23:24
Такой день. Долгожданный ямочный ремонт и итоги проверки реки Пивоварки 0
22:29
В МЧС назвали предварительную причину пожара на АЗС в Новосибирске 4
21:27
В Республике Алтай пьяный сельчанин без прав сел на мотоцикл и улетел с трассы 0
20:36
Число пострадавших при взрыве АЗС в Новосибирске выросло до 16 человек. Обновлено 0
19:29
Мощный взрыв произошел на АЗС в Новосибирске. Обновлено 3
19:10
Прокуратура не смогла установить, почему Пивоварка стала белой и зловонной 8
18:46
Дождались. В Барнауле дорожники заделали глубокую яму на мосту на Павловском тракте 2
18:19
Выходные закончились. Отдыхающие встали в пробку на Чуйском тракте 2
17:51
Московским вузам порекомендовали перейти на дистанционное обучение 0
17:19
В МЧС жителей Алтайского края предупредили о повышенной пожароопасности 1
16:48
Чеченский писатель считает себя соавтором "Аватара" 3
16:14
Трамвай протаранил иномарку на переезде в Барнауле 16
15:43
В Барнауле на месяц перекроют улицу Деповскую 0
15:14
Люди расслабились. В Новосибирске началась третья волна коронавируса 16
14:45
"Алтайскому молочнику" могут запретить производить кефир и сметану 6
14:18
Режиссер ушёл из МХАТа после спектакля с Бузовой 9
13:52
В Барнауле будут работать два новых передвижных пункта весового контроля для грузовиков 0
13:19
19 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
12:48
25 человек эвакуировали во время ночного пожара в Барнауле 0
12:19
Свыше 60 случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Алтайском крае 33
11:52
Новые санкции США в отношении России вступили в силу 2
11:15
Санкт-Петербург вслед за Москвой усиливает ограничения из-за коронавируса 11
10:47
Почти шесть тысяч выпускников в Алтайском крае сдают ЕГЭ по обществознанию 0
10:14
В Роспотребнадзоре рассказали, влияет ли вакцинация на репродуктивную функцию 8
09:47
В Барнауле водитель на иномарке вылетел с дороги и снёс столб 9
09:16
Аномальная жара надвигается на Алтайский край 0
08:46
Боксёр Александр Поветкин объявил о завершении карьеры 7
08:15
Европейский уровень. Топ-5 самых дорогих турбаз Горного Алтая, выставленных на продажу 23
07:46
Честный человек Че Гевара. Вспоминаем ярчайшего революционера XX века 26
07:14
Путин наградил алтайских медиков за борьбу с коронавирусом 2
06:48
Поддать жару. Бани для любителей попариться с комфортом 6
06:10
14 июня в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы 0
23:28
Такой день. "Разбогатевший" Томенко и поиск доставщика трамваев в Барнаул 3
22:31
Экскурсионный автобус с 45 пассажирами перевернулся под Петербургом 0
21:34
Житель Алтайского края угонял у новосибирцев авто и требовал выкуп 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.