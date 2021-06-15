В Москве высокопоставленного чиновника задержали за дебош во дворе дома

Директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов России Михаила Санакоева задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, чиновник бегал по территории жилого комплекса и бил машины так, чтобы у них сработала сигнализация. Охранники жилкомплекса рассказали, что Санакоев находился в неадекватном состоянии.

Чиновника задержали и доставили в отдел полиции. Официальных комментариев по данному инциденту нет.

Ранее сообщалось, что видеозапись выступления главы Республики Алтай Олега Хорохордина на открытии арт-объекта, посвящённого 265-летию вхождения алтайского народа в состав России, попала в социальные сети и вызвала неоднозначную реакцию публики.

На кадрах видно, как руководитель региона поздравляет собравшихся, но речь его сбивчива и местами заторможена, а отдельные слова в ней и вовсе сложно разобрать.