В Москве высокопоставленного чиновника задержали за дебош во дворе дома

Директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов России Михаила Санакоева задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, чиновник бегал по территории жилого комплекса и бил машины так, чтобы у них сработала сигнализация. Охранники жилкомплекса рассказали, что Санакоев находился в неадекватном состоянии.
Чиновника задержали и доставили в отдел полиции. Официальных комментариев по данному инциденту нет.
Ранее сообщалось, что видеозапись выступления главы Республики Алтай Олега Хорохордина на открытии арт-объекта, посвящённого 265-летию вхождения алтайского народа в состав России, попала в социальные сети и вызвала неоднозначную реакцию публики.
На кадрах видно, как руководитель региона поздравляет собравшихся, но речь его сбивчива и местами заторможена, а отдельные слова в ней и вовсе сложно разобрать.
Комментарии
от РИА Новости:
"Инцидент произошел рано утром. По словам очевидцев, Санакоев бегал в неадекватном состоянии на территории жилого комплекса "Алые паруса" на северо-​западе Москвы. В настоящее время он находится в больнице, предварительно, диагноз: наркотическое опьянение", - сказал собеседник агентства.
Власть, деньги и "дурь" - 100 % коктейль, чтобы снесло голову...
Депутаты предлагали проверять школьников на наркотики. Может в первую очередь надо начать проверку с депутатов и чиновников?
Так он по поручению Собянина - боролся с нелегальными парковками!
сравнили с Хорохординым - вот умора!
а что там Бузова?