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Прокуратура начала проверку после сообщений о травмировании мальчика на батуте в Барнауле

, ИА "Амител"
Один несовершеннолетний мальчик случайно причинил вред здоровью другого
Фото: Ирина Киселева / amic.ru

Фото: Ирина Киселева / amic.ru

Прокуратура Ленинского района Барнаула начала проверку после сообщений о травмировании ребенка в парке. По информации ведомства, на одном из батутов несовершеннолетний мальчик случайно причинил вред здоровью другому ребенку..

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Отдельно прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни ил здоровью потребителей"), которое возбудил следственный комитет.

Напомним, что ранее в Барнауле произошел громкий инцидент, связанный с аттракционом. 30 мая в Барнауле неподалёку от ТЦ "Район" батут взмыл в воздух. В результате две девочки трёх и четырёх лет, которых отбросило к трамвайным путям, получили тяжёлые травмы.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей – по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и по статье "Халатность". При этом подозреваемую по первому делу уже отправили под домашний арест.

Сейчас пострадавшие девочки находятся в больнице, однако несмотря на серьезность их травм, врачи дают оптимистичные прогнозы.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.06.2021 22:26
- гость -

Ну конечно вред это ! По 50 человек прыгать на 3 кв метрах ,где техника безопасности? Должен быть рассчитан метраж на человека ,а то заплатил за 30 минут пребывания ,когда заходил видел одного посетителя а через минуту их стало 20 .

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