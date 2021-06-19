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Путин предложил ввести новые льготы для семей с детьми

, ИА "Амител"
Президент считает необходимым избавить многодетные семьи от подоходного налога при продаже квартиры
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил ввести новые льготы для семей с двумя и более детьми, освободив их от подоходного налога при продаже квартиры в случае покупки новой в течение календарного года. Такое предложение он выдвинул в ходе пленарного заседания XX съезда партии "Единая Россия", передаёт РИА Новости.

Глава государства пояснил, что при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог, и эта сумма может оказаться значительной для семьи.

"Именно её и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новоё жилье", – сказал Путин.

Также в ходе съезда глава государства предложил выделить 30 млрд рублей на ремонт дорог в регионах. Он подчеркнул, что средства надо направить в ближайшие дни, чтобы региональные власти использовали их летом и осенью, в оптимальный для дорожных работ период.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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