Ливень, грозы, град. О погоде в Алтайском крае 20 июня

Сильные ливневые дожди, грозы и град ожидаются днём 20 июня в Алтайском крае. По прогнозу синоптиков, при грозах возможны шквалы ветра до 25-28 м/c.

Согласно данным краевого Гидрометцентра, дневная температура составит +16...+21 градус. По востоку и югу кратковременные дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах местами шквалы 25-28 м/с.

В Барнауле дневная температура составит +16...+18 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.