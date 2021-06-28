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В России подвели итоги второго конкурса Президентских грантов

, ИА "Амител"
В число победителей вошла Общественная организация "Федерация Шахмат Алтайского края"

В 2021 году на конкурс грантов от президента поступило 12 255 проектов — рекордное число за всю историю его проведения. Победителями признали 2144 социально ориентированные некоммерческие организации из 81 региона. На реализацию инициатив они получат более четырех миллиардов рублей. В число победителей вошла Общественная организация "Федерация Шахмат Алтайского края", которая получит из федерального бюджета более 2,5 млн. рублей на реализацию проекта "Детский сельский шахматный клуб".

Проект направлен на создание условий для бесплатных занятий шахматами детей, проживающих в сельской местности Алтайского края. Три главных направления реализации проекта: популяризация и пропаганда занятий шахматами детей среди родительской, педагогической общественности сельских территорий Алтайского края, повышение квалификации педагогов, обучающих детей игре в шахматы, включение детей в систематические занятия шахматами. Проект будет реализован на территории 7 сельских районов Алтайского края (Быстроистокский район, Баевский район, Благовещенский район, Волчихинский район, Романовский район, Советский район, Чарышский район.).

Основная задача проекта — открытие 7 сельских шахматных клубов, которые смогут посещать дети и бесплатно обучаться шахматам. Однако для этого нужно создать инфраструктуру как материальную (помещения, столы, оборудование), так и организационно-функциональную — обучить педагогов, что и будет сделано на средства гранта.

Важной задачей первого этапа реализации гранта станет популяризация занятий шахматами среди родителей и педагогов. Для этого предусмотрена интенсивная информационная кампания. Подготовка и трансляция в родительских чатах и на родительских собраниях 6 коротких видеороликов о шахматном образовании и увлечениях шахматами лидеров общественного мнения Алтайского края.

Распространение среди целевых групп 2-х видов полиграфической информационной продукции. Члены Алтайской федерации шахмат примут участие в родительских собраниях, методических объединениях педагогов, выступят с информацией о роли шахмат в психическом развитии детей школьного возраста, позитивном влиянии на личность ребенка. Мероприятие будет проводиться как в выездном формате, так и в дистантном с учетом эпидемиологической ситуации. В группах социальной активности сельчан запланировано размещение публикаций о роли шахмат в повышении школьной успеваемости, учебной мотивации, преодолении гиперактивности, развитии внутреннего плана действий ребенка в социальных медиа.

Кроме того для упорядочения отношений с органами местного самоуправления будут заключено 7 соглашений о взаимодействии и дальнейших обязательствах.

Непременным условием становится подготовка профессионалов в области обучения детей шахматам. Для этого предусмотрено: создание для педагогов интернет-портала для непрерывной связи с кураторами, методистами проекта; повышение квалификации педагогов, работающих с детьми в начальной школе, методике преподавания шахмат. Передача педагогам полноценного учебно-методического комплекта (УМК), позволяющего вести успешное преподавание шахмат.

Проведение мастер-классов для педагогов начальной школы по стратегии обучения шахматах детей в начальной школе. В ходе реализации проекта будут разбираться проблемы по обучению детей правилам игры в шахматы с учетом уровня освоения учебного материала, предложены дополнительные игры и задания для детей.
 Кроме материальных условий для занятий шахматами в районах повысится информированность у населения о позитивной роли шахмат в развитии детей.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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