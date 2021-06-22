Хуже не будет. Алтайский инфекционист ответил, что лучше: переболеть ковидом или привиться

Между иммунитетом переболевших ковидом и иммунитетом привившихся есть большая разница, рассказал на пресс-конференции 21 июня главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. О том, какие антитела надёжнее, специалисты по всему миру всё ещё спорят. Но некоторые выводы можно сделать уже сейчас, отметил Шевченко.

Врач убежден, что главное различие – в том, от каких именно штаммов у организма вырабатывается иммунный ответ. Так, переболевшие получают надёжную защиту, но только от одного типа вируса.

"После заболевания иммунитет формируется только в отношении того вируса, которым вы переболели. Антитела, если и они и есть, могут обрушиться в один день. А вот поствакцинальный иммунитет работает более широко, защищая и от других мутаций того же вируса", – заметил инфекционист.

По его словам, последние данные подтверждают: вакцина "Спутник V" защищает в том числе от "британского" и "индийского" штаммов коронавируса.

"Уже есть данные, что вакцина работает в отношении "индийского" и "британского" штаммов. Вирус изменчив – это дело известное. Но мутация мутации рознь. Сейчас большинство изменений, которые происходят с ковидом, не касаются формирования иммунного ответа. На сегодня есть уверенность, что только иммунизация позволит более эффективно противостоять и новым вариантам вируса", – объяснил Шевченко.

Таким образом, инфекционист сделал вывод, что лучше привиться, чем ждать самого заболевания. Порекомендовал он записаться на вакцинацию и переболевшим, которые выздоровели полгода назад и больше. "Хуже точно не будет", – заверил Шевченко.

Напомним, 21 июня специалист алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова рассказала, что обязательную вакцинацию от ковида в Алтайском крае пока вводить не планируют. Тем не менее в ведомстве рассматривают такую возможность. А окончательное решение, какие антиковидные меры вводить в регионе, примут в ближайшие дни на заседании оперштаба. В ряде регионов России обязательная вакцинация для отдельных групп лиц уже действует.

По данным на 21 июня, в Алтайском крае от коронавируса прививаются уже 289 955 человек. Из них 48 779 человек получили первую прививку, а 241 176 – прошли полный курс вакцинации.