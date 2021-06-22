Владелец "Титов-Арены" потерял собаку и предлагает 100 тысяч за информацию о ней

Известный барнаульский бизнесмен, владелец "Титов-Арены" Михаил Дроздов разыскивает собаку породы бигль. За любую информацию о животном бизнесмен предлагает 100 тысяч рублей.

Как следует из поста Дроздова в Instagram, пёс откликается на имя Дзен. В последний раз его видели 11 июня в районе Змеиногорского тракта у магазина "28 апельсинов". Собака может находиться в районе "Авальмана" или на Трассе здоровья.

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Михаил Дроздов – известный барнаульский бизнесмен. Его компания "Арена" построила в краевой столице хоккейный дворец "Динамо-Барнаул", который спустя время переименовали в "Карандин-Арену" в честь известного алтайского арбитра. Кроме того, Михаил Дроздов выкупил Дворец спорта и зрелищ. Его после реконструкции переименовали в "Титов-Арену". После ремонта спортивный объект стал современным ледовым дворцом, где играет местная команда "Динамо-Алтай". Также компания "Арена" строила ледовый дворец в городе Рубцовске, которому присвоили название "Гимаев-Арена". В планах Михаила Дроздова построить несколько хоккейных дворцов в Хакасии и Бурятии.