Владелец "Титов-Арены" потерял собаку и предлагает 100 тысяч за информацию о ней

Известный барнаульский бизнесмен, владелец "Титов-Арены" Михаил Дроздов разыскивает собаку породы бигль. За любую информацию о животном бизнесмен предлагает 100 тысяч рублей.
Как следует из поста Дроздова в Instagram, пёс откликается на имя Дзен. В последний раз его видели 11 июня в районе Змеиногорского тракта у магазина "28 апельсинов". Собака может находиться в районе "Авальмана" или на Трассе здоровья.
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Михаил Дроздов – известный барнаульский бизнесмен. Его компания "Арена" построила в краевой столице хоккейный дворец "Динамо-Барнаул", который спустя время переименовали в "Карандин-Арену" в честь известного алтайского арбитра. Кроме того, Михаил Дроздов выкупил Дворец спорта и зрелищ. Его после реконструкции переименовали в "Титов-Арену". После ремонта спортивный объект стал современным ледовым дворцом, где играет местная команда "Динамо-Алтай". Также компания "Арена" строила ледовый дворец в городе Рубцовске, которому присвоили название "Гимаев-Арена". В планах Михаила Дроздова построить несколько хоккейных дворцов в Хакасии и Бурятии.
Комментарии
Я бы сказал, очень известный
Почему про Ауди Ку7 не написали?
сколько стоит ТАКОЕ объявление тут выставить? а если все своих кошек/собак тут начнут искать? или по блату или за % владелец данный блестнул на амике?
я видел как что то похожее на собаку бомжи разделывали и ели. за 50 тысяч рублей укажу где это было)))
за 25 научу похожую собаку откликаться на кличку Дзен минут за 10
Новость от какого года? 28 апельсинов уже и нет давно
22.06.2021 14:00
- гость -
Цитируя почтальона Печкина: "Мальчиков много, но не за каждого велосипеды дают!"
но не за каждого велосипеды дают!"
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аааа... вон оно чё)))
В последний раз его видели 11 июня
Много времени прошло, подобрал кто то, наверное...
Мой пес, когда потерялся, пару дней бегал где то, на третий вернулся в тот район, где потерялся. Может, где потерялся поискать?
22.06.2021 14:46
- гость -
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логично, тысяч на 20 совет точно тянет)
Бродячие собаки загрызают небольших домашних собак.