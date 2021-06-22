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В Бийске выбрали нового руководителя управления образования

, ИА "Амител"
Пока новый начальник будет работать с приставкой "и.о."
Фото: 'Яндекс. Карты'

Фото: "Яндекс. Карты"

Власти Бийска определились с тем, кто будет руководить управлением образования города. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Елена Вирбицкас, которая возглавляла гороно с 2018 года, объявила об уходе на прошедшей неделе. Пятница стала её последним рабочим днём.

Теперь ведомством будет руководить Антонина Мелихова, которая ранее занимала должность замглавы Бийска по социальным вопросам. Пока начальником управления она значится с приставкой "и.о.".

Ранее сообщалось, что команду руководителя администрации Бийска пополнил Дмитрий Глухота. Он станет исполняющим обязанности замглавы города по общественно-политическим вопросам. В частности, в сферу его ответственности включили вопросы взаимодействия с населением, общественниками и органами территориального самоуправления, а также профилактики экстремизма и соблюдения закона при проведении митингов.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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