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Жительница Барнаула отдала "целительнице" 813 тысяч рублей, чтобы она их "очистила"

, ИА "Амител"
Деньги горожанка заработала на продаже квартиры
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

43-летняя жительница Барнаула стала жертвой лжеколдуньи в надежде "очистить" деньги от негативной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Различными ритуалами горожанка интересовалась на протяжении года. С помощью эзотерики она рассчитывала продать квартиру. В соцсети женщина даже нашла аккаунт ясновидящей, которая обещала решить любые проблемы. И по мере общения с новой знакомой на недвижимость действительно нашёлся покупатель. Женщина связала свою удачу с советами гадалки.

"После того как женщина сообщила эту новость, ясновидящая сказала, что полученные деньги от продажи квартиры якобы необходимо "очистить" от негативной энергетики. После очистки она, конечно же, вернёт всю сумму обратно", – говорится в сообщении.

Горожанка не усомнилась в этих словах и перечислила на карту гадалки 813 тысяч рублей 15-ю переводами. Однако с тех пор экстрасенс перестала выходить на связь.

"Не выдержав, жительница Барнаула позвонила ей и узнала о якобы плохом самочувствии, в связи с чем разговор отложила. Выждав ещё некоторое время потерпевшая снова попыталась связаться с гадалкой, но на звонок ответил неизвестный мужчина и сообщил о кончине ясновидящей", – рассказали в полиции.

В итоге женщина поняла, что отдала деньги мошеннице и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.06.2021 12:02
Виктор

Почему она не завела эскроу-счёт, деньги с которого в пользу Ясновидящей списались бы только в случае удачного результата?

25.06.2021 12:04
- гость -

и перечислила на карту гадалки

Как можно чистить что то, перечисленное на карту?) Ну вобще уже.

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