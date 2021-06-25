Град и другие аномалии. Чем запомнится июнь 2021 года жителям Алтайского края?

Сезон дождей, который начался в Алтайском крае 19 июня и не закончился до сих пор, установил несколько суточных рекордов по количеству выпавших осадков, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Так, 21 июня в Змеиногорске их "накапало" 44 мм, перебив почти в три раза максимальную отметку по осадкам для этой даты, которая держалась с 1929 года. В этот же день рекорд установлен и в Горняке – 14 мм против 9 мм от 2016 года.

24 июня их зафиксировали сразу шесть метеостанций – Хабары, Рубцовск, Волчиха, Баево, Славгород, Кулунда. Самый мощный ливень прошёл в Волчихе. Там за сутки объём осадков составил 52 мм. Таких дождей здесь не видели с 2002 года. Тогда выпало только 20 мм.

Среди аномалий синоптик отметила град размером с грецкий орех, который прошёл в Новоалтайске 19 июня. Его диаметр превышал 20 мм, что уже считается опасным явлением.

Людмила Сырых отметила, что уже сейчас первый летний месяц в Алтайском крае можно назвать крайне нестабильным. Если в первую декаду стояла жара и среднесуточная норма была превышена на два градуса (норма +15...+18°С), то в третью декаду мы мёрзнем. Пока она идёт ниже нормы на 6-7 градусов (норма +18...+21°С).

Холоднее всего было ночью 10 июня в Тогуле. Столбики термометров опустились до отметки +0,5 градуса. Тут был перебит рекорд 1992 года.

Синоптик добавила, что уже до 25 июня по всему края выпала месячная и даже двойная норма осадков. Больше всего их было в Змеиногорске – 121 мм при норме 57 мм. В Барнауле выпало 1,5 нормы осадков июня.