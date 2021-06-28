В России впервые назначили вице-губернатора по борьбе с COVID-19

Александр Кузнецов назначен врио вице-губернатора Камчатского края по борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующий документ подписал губернатор Владимир Солодов.

"Пока еще в крае очень слабыми темпами идет формирование коллективного иммунитета. Сегодня это направление работы является ключевым, самым важным для нас, — аргументировал Солодов. — Это не касается исключительно министерства здравоохранения края. Это общая задача всего правительства, слаженной и приоритетной работы в этом вопросе всех органов власти".

Организовать такую работу поручили 40-летнему Александру Кузнецову, который с 21 апреля 2020 года занимает пост председателя правительства – первого вице-губернатора.

Отметим, что это первый случай назначения вице-губернатора по борьбе с COVID-19 в России.