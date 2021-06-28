В России впервые назначили вице-губернатора по борьбе с COVID-19

Александр Кузнецов назначен врио вице-губернатора Камчатского края по борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующий документ подписал губернатор Владимир Солодов.
"Пока еще в крае очень слабыми темпами идет формирование коллективного иммунитета. Сегодня это направление работы является ключевым, самым важным для нас, — аргументировал Солодов. — Это не касается исключительно министерства здравоохранения края. Это общая задача всего правительства, слаженной и приоритетной работы в этом вопросе всех органов власти".
Организовать такую работу поручили 40-летнему Александру Кузнецову, который с 21 апреля 2020 года занимает пост председателя правительства – первого вице-губернатора.
Отметим, что это первый случай назначения вице-губернатора по борьбе с COVID-19 в России.
Комментарии
Идиоты.
Из какой статьи расходов деньги на зарплату? Нецелевое использование?
Ещё один у кормушки!
Далее будут зам, зав, ИО помощники ....
Кто то еще сомневается, что коронавирус это бизнес?
Это когда не справятся с короной, чтобы было кого уволить. А все остальные на своих местах останутся
Нормальная идея. Дай мне такие полномочия, я бы набрал всяких там неравнодушных Жоржиков дал бы им нагайки и сказал если видите непотребство-можно от души. А там бы и казачков сюда подтянул, у них говорят опыт неплохой. Размял бы булки безмасочникам. Чувствуете какая шикарная должность открылась?
28.06.2021 12:05
- гость -
А если безмасочники вам булки намнут? Вот почему то уверен, что так и будет!
Засунули бы вашим ряженым казачкам нагайки в задницу и опыта бы у них еще прибавилось...
28.06.2021 12:05
- гость -
Полномочий то у него и нет. Он должен сидеть, писать отчеты и "кивать" в нужном направлении!
Сейчас остальные регионы подтянутся.
28.06.2021 12:09
- гость -
28.06.2021 12:05
- гость -
А если безмасочники вам булки намнут?
А нам то за что??)
Почему бы не назначить врачей-вирусологов ответственными за борьбу с вирусами? Может быстрее процесс пойдет, чем когда нас лечат политики
28.06.2021 12:24
Татьяна
Так и в думе сидят певцы, спортсмены и люди имевшие проблемы с законом!
Астрономичность сумм вакцинного распила оправдывает риск принудительной вакцинации.
А. Невзоров.
А если безмасочники вам булки намнут?
А нам то за что??)
За то что мракобесие едирастов поддерживаете и помогаете им обогащаться на ковиде.